Cómo se prepara Montevideo para recibir por primera vez al papa León XIV

La concentración se desarrolla fuera de la plaza Independencia, donde las autoridades dispusieron un vallado para separar al público de las autoridades y de los periodistas nacionales e internacionales que llegaron a Montevideo para cubrir la visita. La ceremonia oficial de bienvenida está prevista para las 17.30. Quince minutos después, el Papa participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará un discurso.