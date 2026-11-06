Cómo se prepara Montevideo para recibir por primera vez al papa León XIV

Resumen para apurados
- El papa León XIV llegó este viernes a Montevideo, Uruguay, para ser recibido en la plaza Independencia e iniciar su gira oficial y pastoral por Sudamérica.
- La ciudad desplegó más de 6.000 efectivos de seguridad y acondicionó un vehículo eléctrico especial para los traslados del Pontífice tras una reciente operación.
- Esta visita marca el comienzo de un periplo regional que continuará en Argentina y Perú, reforzando la presencia e influencia del Vaticano en el Cono Sur.
La expectativa por la llegada del papa León XIV a Uruguay ya se hace sentir en las calles de Montevideo. En la plaza Independencia, donde las autoridades montaron un escenario para la ceremonia oficial de bienvenida, los fieles comenzaron a concentrarse desde temprano, mientras avanzaban los preparativos y el operativo de seguridad.
La Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro para recibir al Pontífice este viernes, en el inicio de su viaje por Uruguay y de una gira por Sudamérica que también lo llevará a la Argentina y Perú. La convocatoria estaba prevista para las 16, pero desde antes comenzaron a llegar personas a la rambla Wilson, detrás del Club de Golf; al Parque Rodó; y a la rambla Sur.
Entre los presentes se observan banderas de Uruguay, Brasil y Argentina, carteles con mensajes de bienvenida y fotografías del Santo Padre. Los vendedores también aprovecharon la llegada del público para ofrecer rosarios y estampas con la imagen de León XIV.
La concentración se desarrolla fuera de la plaza Independencia, donde las autoridades dispusieron un vallado para separar al público de las autoridades y de los periodistas nacionales e internacionales que llegaron a Montevideo para cubrir la visita. La ceremonia oficial de bienvenida está prevista para las 17.30. Quince minutos después, el Papa participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará un discurso.
En el corazón de la plaza, la alfombra roja ya está tendida y el escenario montado. El público comienza a ubicarse detrás de las vallas, mientras el entorno histórico de Montevideo enmarca el lugar elegido para recibir al Pontífice. La estatua ecuestre de José Gervasio Artigas, la Puerta de la Ciudadela y los edificios emblemáticos de la zona, entre ellos el Palacio Salvo, forman parte de la postal de la jornada.
El operativo de seguridad y el papamóvil
En el perímetro de la plaza también se observa el despliegue policial. Un contingente de oficiales vestidos con uniformes blancos y gorras azules se reunió detrás de las vallas metálicas, frente a los locales de la zona, para recibir las últimas instrucciones sobre el control del público. La indicación es sostener las barreras y evitar el contacto con las personas.
A la derecha del grupo se distingue la Puerta de la Ciudadela, el arco de piedra que marca el acceso histórico a la Ciudad Vieja y que conserva parte de la memoria de la Montevideo amurallada.
El Ministerio del Interior lleva adelante un operativo de seguridad que moviliza a unos 5.000 policías. A ese despliegue se suman entre 1.000 y 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas, que cumplen tareas de apoyo, vigilancia y control. El dispositivo incluye monitoreo tecnológico, cámaras, drones y recursos aéreos.
Junto a la Puerta de la Ciudadela también permanece estacionado el mini papamóvil que utilizará León XIV durante su recorrido. Se trata de un carrito de golf eléctrico blanco, con el escudo del Pontífice, que se encuentra acordonado con cintas de seguridad.
Según informó Telenoche, el vehículo fue desarrollado por la empresa Ayax en apenas diez días, a pedido del sacerdote Juan Andrés “el Gordo” Verde. En un principio, el Papa tenía previsto recorrer a pie el tramo entre la Torre Ejecutiva y la Catedral, pero finalmente utilizará este vehículo debido a la operación a la que fue sometido recientemente.
El diseño requirió modificaciones para distribuir el peso, ya que León XIV viajará parado y detrás tendrá asientos. Según representantes de la firma citados por Telenoche, el chofer del Papa probó el vehículo el jueves y “pasó la prueba”. También señalaron que al Pontífice “le gustó mucho y se lo quiere llevar al Vaticano”.
Mientras se ultiman los detalles de la ceremonia, los fieles continúan esperando detrás de las vallas. La llegada de León XIV marcará el comienzo de una visita que tendrá como primera parada pública la plaza Independencia, en el centro de Montevideo.