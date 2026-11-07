“Es una visita incómoda para Milei”: el análisis de un experto sobre la llegada de León XIV

- No creo que el Papa venga a intervenir o a atacar frontalmente. Hablará de temas generales. En este sentido, respecto de si puede contribuir a generar puentes y diálogos, sin duda hay espacios para eso. Por ejemplo, en la UCA va a recibir a sindicalistas, dirigentes sociales y empresarios. Esos pueden ser ámbitos de articulación. Pero no creo que la visita del Papa sirva, por sí misma, para superar o hacer desaparecer la grieta y la polarización política. Me parece que son procesos que van mucho más allá de lo que puede significar la visita de un pontífice. La relación de Milei con el catolicismo es complicada porque sus ideas, tanto las libertarias como las del anarcocapitalismo y las vertientes del liberalismo que cultiva, chocan frontalmente con las concepciones que el catolicismo social y la Iglesia en general tienen sobre la sociedad. Hay un choque ideológico de fondo, profundo, más allá de las personalidades y del estilo de Milei. Evidentemente, entre el catolicismo y el liberalismo existen tensiones y dificultades estructurales que se alojan en el corazón mismo de la teología. Es algo más técnico, de orden filosófico.