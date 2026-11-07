VIDEO. Así fue la primera misa que celebró el papa León XIV en Uruguay
El papa León XIV encabezó este sábado una celebración religiosa en el Parque París Londres de Uruguay, donde pronunció la homilía ante los fieles. La ceremonia comenzó a las 10 y forma parte de las actividades previstas durante su visita al país.
Tras finalizar la misa, el Santo Padre regresará en avión a Montevideo, con llegada prevista para las 13.30.
La agenda de León XIV en Montevideo
Por la tarde, el Pontífice continúa con su agenda en la capital uruguaya. A las 17, mantiene un encuentro con la realidad social de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Luego, a las 18, se reúne con representantes del mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay.
El cierre de la jornada del Papa
La agenda de León XIV concluye a las 19, cuando participa de la vigilia de Montevideo, otra de las actividades previstas durante su visita.