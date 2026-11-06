Cómo es el mini papamóvil que prepararon para León XIV en Uruguay

Resumen para apurados
- Presentaron en Montevideo un carrito de golf adaptado como mini papamóvil para facilitar los traslados y cercanía con fieles del papa León XIV durante su visita a Uruguay.
- Ideado por el sacerdote Juan Verde y Alejandro Curcio, el vehículo extendió su chasis 80 cm, sumó barandas, asiento especial y velocidad limitada para garantizar la seguridad.
- El rodado se usará en zonas reducidas como el casco histórico montevideano, complementando a una camioneta Fiat Titano acondicionada para los actos masivos de la gira.
Un carrito de golf, convertido en un pequeño papamóvil, es una de las particularidades de la visita del papa León XIV a Uruguay. El vehículo fue acondicionado para facilitar sus desplazamientos por lugares de difícil acceso y permitirle mantener el contacto con los fieles durante algunos recorridos.
La propuesta surgió del sacerdote uruguayo Juan Andrés "Gordo" Verde, quien convocó a su amigo Alejandro Curcio, empresario vinculado al sector automotor, para desarrollar una alternativa de transporte que pudiera utilizar el Papa durante su estadía en Montevideo.
El resultado fue un pequeño vehículo blanco, con laterales abiertos y el escudo pontificio, que fue modificado para que León XIV pueda viajar sentado y ponerse de pie para saludar a las personas que se acerquen a verlo.
La adaptación requirió una serie de trabajos técnicos. El modelo original estaba diseñado para transportar cuatro pasajeros sentados, por lo que los mecánicos tuvieron que intervenir su estructura para ampliar la capacidad y reservar un espacio especial para el Santo Padre.
Los cambios más notorios
Entre las principales modificaciones se encuentra la extensión del chasis en 80 centímetros hacia atrás, además de cambios en los puntos de anclaje y en el sistema de estabilidad. Los trabajos también incluyeron una redistribución del peso hacia la parte trasera del vehículo y ajustes para mejorar la seguridad durante los desplazamientos.
El carrito fue acondicionado con un asiento especial que permitirá al Pontífice ponerse de pie con facilidad para saludar a los fieles. También incorporaron rieles laterales de sujeción, un escalón de acceso y una regulación de la aceleración para evitar movimientos bruscos.
La personalización incluyó el pintado completo de color blanco, la incorporación de los escudos oficiales del Papa en el frente y los laterales y detalles bordados en los asientos. Además, limitaron la velocidad máxima para garantizar un traslado seguro.
Una caravana para presentar el mini papamóvil
El vehículo fue presentado públicamente el sábado 31 de octubre, durante una actividad que reunió a fieles y referentes de la Iglesia católica en Montevideo.
La convocatoria comenzó a las 9 en la Aduana de Oribe, sobre la Rambla Armenia, en el barrio Buceo, donde los asistentes participaron de un rezo del Rosario. Media hora después se exhibió el mini papamóvil y comenzó una caravana que recorrió parte del trayecto que realizará León XIV durante su visita.
El recorrido finalizó cerca de las 11.30 en las tradicionales letras de Montevideo, ubicadas en la zona de Pocitos. Allí se realizó una intervención artística con los colores blanco y amarillo, característicos del Vaticano.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación del cardenal Daniel Sturla, quien se subió al pequeño vehículo para probarlo ante la mirada de los presentes.
Una alternativa para los espacios reducidos
Aunque el carrito de golf adaptado se convirtió en una de las curiosidades de los preparativos, no será el único vehículo destinado a trasladar al Pontífice durante su estadía en Uruguay.
La empresa uruguaya Nordex trabaja en la adaptación de una camioneta Fiat Titano, que será utilizada como papamóvil tradicional durante los recorridos oficiales.
El vehículo contará con un habitáculo especial, protección y un espacio que permitirá mantener el contacto visual del Papa con los fieles.
La camioneta será destinada a los trayectos principales, mientras que el mini papamóvil funcionará como una alternativa para espacios reducidos, como algunos sectores del casco histórico de Montevideo y otros lugares donde los desplazamientos a pie puedan resultar menos prácticos.
De esta manera, los preparativos para la visita de León XIV sumaron una propuesta que combina modificaciones técnicas, seguridad y una particular forma de acercar al Pontífice a quienes esperan verlo durante su paso por la capital uruguaya.