EconomíaRural

Visita de León XIV a la Argentina: refuerzan los controles ante la posible llegada masiva de personas del exterior

El Senasa busca agilizar el ingreso al país y recomienda informarse antes de viajar sobre los productos orgánicos que no se pueden trasladar hacia la Argentina.

Escáner en un aeropuerto nacional. SENASA
Escáner en un aeropuerto nacional. SENASA
Hace 2 Hs

Ante la inminente visita del Pontífice León XIV a la Argentina se estima una gran afluencia de pasajeros provenientes del exterior, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomienda informarse antes de viajar sobre los productos de origen animal y vegetal cuyo ingreso está prohibido sin la correspondiente autorización.

Además, a fin de evitar demoras en las inspecciones, se prevé un refuerzo de personal en las fronteras, especialmente en Entre Ríos, el aeroparque “Jorge Newbery” (CABA) y en los aeropuertos internacionales “Ministro Pistarini” (Ezeiza) y “Ambrosio Taravella” (Córdoba).

De acuerdo con la agenda oficial para el viaje apostólico, luego de su arribo a Montevideo, Uruguay, León XIV celebrará la santa Misa en Paysandú, ciudad lindante con la argentina Colón (Entre Ríos), por lo que se espera un mayor tránsito de argentinos hacia Uruguay a través del Puente Internacional “General Artigas”.

Abre la inscripción al curso de Monitoreo de Campo del Senasa

Abre la inscripción al curso de Monitoreo de Campo del Senasa

Debido al recorrido previsto en Argentina, se espera la llegada de pasajeros mayormente de países vecinos como Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay, por lo que el Senasa responde también a las prerrogativas establecidas por el gobierno nacional, sobre todo en los aeropuertos.

La presencia del Senasa en las fronteras tiene como objetivo prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que no están presentes en el país a través de los productos de origen animal o vegetal que puedan trasladar los viajeros.

La Resolución 295/99 establece un listado de productos de origen animal y vegetal autorizados a ingresar sin inconvenientes, como las conservas de pescado, de cerdo, de aves; los frutos o vegetales procesados o mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite, entre muchos otros, siempre que sea en cantidades acordes al consumo personal y debidamente envasados y rotulados de fábrica.

El personal del organismo nacional podrá revisar el equipaje o los vehículos con el fin de verificar que no se transporten productos de riesgo sanitario y, en caso de que se produzca una detección, los agentes deben labrar un acta, decomisar la mercadería y desnaturalizarla de forma segura, en presencia del usuario.

Temas Aeroparque Metropolitano Jorge NewberyBuenos AiresCórdobaEl PaísEntre RíosSenasaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿De dónde viene la tristeza? Un motoUber reparte preguntas existenciales por Tucumán
1

¿De dónde viene la tristeza? Un motoUber reparte preguntas existenciales por Tucumán

Valentina Puga no le teme a un apellido con peso, cambia ecuaciones y produce vinos con frescura
2

Valentina Puga no le teme a un apellido con peso, cambia ecuaciones y produce vinos con frescura

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles
3

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: Babasónicos, microteatro, animé, cine y un homenaje a Charly García
4

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: Babasónicos, microteatro, animé, cine y un homenaje a Charly García

Sergio Dalma vuelve a Tucumán: “La música no tiene edad”
5

Sergio Dalma vuelve a Tucumán: “La música no tiene edad”

Ranking notas premium
Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles
1

Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
2

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
3

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?
4

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio
5

El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio

Más Noticias
El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

“Ernesto Padilla merece ser reconocido como un prócer”

“Ernesto Padilla merece ser reconocido como un prócer”

Un “finde” con recitales y estilos opuestos

Un “finde” con recitales y estilos opuestos

Una experiencia distinta en Salta: cómo es un juicio que se realiza con jurado

Una experiencia distinta en Salta: cómo es un juicio que se realiza con jurado

La visita del papa León XIV: el impacto en la hotelería es menor al esperado

La visita del papa León XIV: el impacto en la hotelería es menor al esperado

¿Qué le dirías al papa León XIV? Cómo mandarle una carta

¿Qué le dirías al papa León XIV? Cómo mandarle una carta

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

Proponen un programa provincial para asistir a consumidores con deudas

Proponen un programa provincial para asistir a consumidores con deudas

Comentarios