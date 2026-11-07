Visita de León XIV a la Argentina: refuerzan los controles ante la posible llegada masiva de personas del exterior

Ante la inminente visita del Pontífice León XIV a la Argentina se estima una gran afluencia de pasajeros provenientes del exterior, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomienda informarse antes de viajar sobre los productos de origen animal y vegetal cuyo ingreso está prohibido sin la correspondiente autorización.
Además, a fin de evitar demoras en las inspecciones, se prevé un refuerzo de personal en las fronteras, especialmente en Entre Ríos, el aeroparque “Jorge Newbery” (CABA) y en los aeropuertos internacionales “Ministro Pistarini” (Ezeiza) y “Ambrosio Taravella” (Córdoba).
De acuerdo con la agenda oficial para el viaje apostólico, luego de su arribo a Montevideo, Uruguay, León XIV celebrará la santa Misa en Paysandú, ciudad lindante con la argentina Colón (Entre Ríos), por lo que se espera un mayor tránsito de argentinos hacia Uruguay a través del Puente Internacional “General Artigas”.
Debido al recorrido previsto en Argentina, se espera la llegada de pasajeros mayormente de países vecinos como Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay, por lo que el Senasa responde también a las prerrogativas establecidas por el gobierno nacional, sobre todo en los aeropuertos.
La presencia del Senasa en las fronteras tiene como objetivo prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que no están presentes en el país a través de los productos de origen animal o vegetal que puedan trasladar los viajeros.
La Resolución 295/99 establece un listado de productos de origen animal y vegetal autorizados a ingresar sin inconvenientes, como las conservas de pescado, de cerdo, de aves; los frutos o vegetales procesados o mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite, entre muchos otros, siempre que sea en cantidades acordes al consumo personal y debidamente envasados y rotulados de fábrica.
El personal del organismo nacional podrá revisar el equipaje o los vehículos con el fin de verificar que no se transporten productos de riesgo sanitario y, en caso de que se produzca una detección, los agentes deben labrar un acta, decomisar la mercadería y desnaturalizarla de forma segura, en presencia del usuario.