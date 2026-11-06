Atlético Tucumán mejoró con los cambios, pero repitió sus viejos errores

A veces parece no haber decisión futbolística capaz de cambiar el estado de las cosas. Ante el pedido masivo del público, Julio César Falcioni decidió meter mano en el equipo y realizar cuatro cambios para visitar a Banfield, con la intención de cerrar el año de la mejor manera y recuperar una versión similar a la del segundo tiempo contra Argentinos. El plan funcionó: las variantes le dieron ritmo y frescura al equipo, que consiguió ponerse 2-0 arriba. Pero en el complemento, todo lo construido se desvaneció como arena entre los dedos. Y pese a los cambios y la mejoría inicial, la sensación volvió a ser la misma que durante buena parte del semestre: Atlético nunca terminó de madurar como equipo.
El 2-2 final ofrece una síntesis de esa realidad. La de un equipo al que le cuesta desplegar su mejor versión y que, además, cuando lo hace, termina derrumbando la ilusión que genera por sus propias limitaciones. Las responsabilidades pueden repartirse entre las decisiones tácticas del entrenador y el nivel individual de algunos jugadores. Pero lo cierto es que pasan los partidos, cambian los apellidos y, durante este semestre, salvo algunas alegrías esporádicas, nada pareció ser suficiente.
Los movimientos del DT tuvieron un objetivo claro: reemplazar a futbolistas que arrastraban bajos rendimientos, apostar por aquellos de mejor presente y ganar ritmo y frescura dentro de su ya característico 4-1-4-1. Ingresaron Juan Gabriel Rodríguez (cambio obligado por la expulsión de Luciano Vallejo), Alexis Canelo, Facundo Pimienta y Ramiro Ruiz Rodríguez. Principalmente de mitad de cancha hacia adelante, las variantes fueron productivas. Pimienta, en su primera titularidad, se acopló muy bien a Lautaro Godoy y, junto al resto del medio campo y el ataque, contribuyó a que Atlético jugara con una intensidad importante durante los primeros 45 minutos.
En ese lapso, Juan Rodríguez convirtió dos goles tras dos tiros de esquina ejecutados por Godoy, demostrando que la pelota parada es, sin dudas, una de las principales armas ofensivas del equipo en la era Falcioni. Pero Atlético no era solamente eso. Durante el primer tiempo dominó a Banfield, jugó mejor y se impuso en todas las líneas ante un rival que, al igual que el “Decano”, sabía que estaba disputando un partido clave para la tabla de promedios de 2027.
Pero en el complemento, al contrario de lo sucedido contra Argentinos y tal como había ocurrido tantas otras veces, todo cambió. Banfield salió, lógicamente, a buscar el partido y el “Decano” pareció conformarse con la ventaja que había conseguido. Dejó de hacer todo aquello que lo había llevado a ponerse 2-0, bajó la intensidad y se replegó demasiado en el campo. El equipo que había dominado durante los primeros 45 minutos comenzó a ceder terreno, iniciativa y confianza.
Con el correr del complemento, el duelo táctico se revirtió. Pedro Troglio introdujo modificaciones en su 4-3-3 y consiguió revitalizar a Banfield. Falcioni, en cambio, pareció llegar tarde con sus cambios, que tampoco dieron los resultados esperados. Ni Ezequiel Ham ni Gabriel Compagnucci aportaron las soluciones necesarias, mientras que los futbolistas que habían sostenido el ritmo del primer tiempo comenzaban a mostrar signos de cansancio.
Así llegó primero el 2-1, tras una desconcentración defensiva entre Clever Ferreira y Leonel Di Plácido, que dejaron libre a Alexander Machado. Después apareció el 2-2, producto de una falta evitable de Rodríguez que Luciano Gómez transformó en gol con un tiro libre que contó con la complicidad de Luis Ingolotti, visiblemente mal ubicado.
Así, Atlético se despidió del año con una sensación demasiado conocida. Cambiaron los apellidos, las canchas y los rivales, pero especialmente durante la segunda mitad del semestre, el equipo nunca pareció encontrar soluciones definitivas a sus problemas. Será uno de los aspectos que Falcioni deberá considerar si finalmente continúa al frente del plantel y, sobre todo, una lección que Atlético tendrá que aprender para revertir la situación en 2027, un año en el que ya no tendrá demasiado margen para seguir desperdiciando estas oportunidades de sumar.
Torneo Clausura 2026 - Zona B
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|
Rosario CentralR. Central
|31
|15
|9
|4
|2
|24
|12
|+12
|2
|
Argentinos JuniorsArgentinos
|31
|15
|9
|4
|2
|20
|12
|+8
|3
|
GimnasiaGimnasia
|31
|16
|9
|4
|3
|25
|20
|+5
|4
|
River PlateRiver
|26
|16
|8
|2
|6
|21
|14
|+7
|5
|
Barracas CentralBarracas C.
|26
|16
|7
|5
|4
|17
|13
|+4
|6
|
BelgranoBelgrano
|23
|16
|6
|5
|5
|17
|15
|+2
|7
|
Independiente Riv. (M)Indep.Mza.
|22
|15
|6
|4
|5
|20
|23
|-3
|8
|
SarmientoSarmiento
|21
|16
|6
|3
|7
|23
|24
|-1
|9
|
TigreTigre
|19
|16
|5
|4
|7
|16
|16
|0
|10
|
HuracánHuracán
|19
|15
|5
|4
|6
|12
|16
|-4
|11
|
Atlético TucumánAtl. Tucumán
|18
|16
|4
|6
|6
|16
|17
|-1
|12
|
BanfieldBanfield
|15
|16
|3
|6
|7
|18
|25
|-7
|13
|
Racing ClubRacing
|15
|16
|4
|3
|9
|16
|24
|-8
|14
|
AldosiviAldosivi
|11
|16
|3
|2
|11
|16
|26
|-10
|15
|
Estudiantes (RC)Estudiantes RC
|9
|15
|2
|3
|10
|10
|21
|-11