Atlético Tucumán mejoró con los cambios, pero repitió sus viejos errores

A veces parece no haber decisión futbolística capaz de cambiar el estado de las cosas. Ante el pedido masivo del público, Julio César Falcioni decidió meter mano en el equipo y realizar cuatro cambios para visitar a Banfield, con la intención de cerrar el año de la mejor manera y recuperar una versión similar a la del segundo tiempo contra Argentinos. El plan funcionó: las variantes le dieron ritmo y frescura al equipo, que consiguió ponerse 2-0 arriba. Pero en el complemento, todo lo construido se desvaneció como arena entre los dedos. Y pese a los cambios y la mejoría inicial, la sensación volvió a ser la misma que durante buena parte del semestre: Atlético nunca terminó de madurar como equipo.