¿De dónde viene la tristeza? Un motoUber reparte preguntas existenciales por Tucumán

Un casco que hace de máscara, un blazer blanco y unos mocasines que no combinan para nada con la lluvia. Con esa facha se para en escena el protagonista de “Antología de lo inexplicable o Las buenas intenciones”, la obra que se estrenó el sábado 24 de octubre en La Sodería Casa de teatro. Es un MotoUber. Lleva pedidos, personas y paquetes, y en el camino le da lo mismo ser delivery, poeta o pastor. Desde allí construye un universo de preguntas sobre la existencia, la tristeza, las creencias y la necesidad de encontrar respuestas cuando la realidad se vuelve difícil de entender.