¿Qué pasará con Julio César Falcioni? La dirigencia de Atlético Tucumán habló sobre su continuidad y cuándo se definirá

“Esa cuestión de la continuidad o no de Falcioni, corre por cuenta de las personas que se expresan. Nosotros tenemos un partido muy importante el viernes y estamos todos trabajando en pos de conseguir un buen resultado ante Banfield y después se empezará a analizar punto por punto todo lo que recorrimos en el año para ver cómo nos paramos para el 2027”, expresó.