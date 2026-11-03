¿Qué pasará con Julio César Falcioni? La dirigencia de Atlético Tucumán habló sobre su continuidad y cuándo se definirá
Mario Ávila, secretario del “Decano”, aseguró que el club respeta los contratos y que el futuro del entrenador se analizará después del partido contra Banfield. También realizó un balance de la temporada y habló de los desafíos para 2027.
Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán definirá la continuidad de Julio Falcioni tras el partido ante Banfield, luego de quedar fuera de los playoffs del Clausura.
- Pese a tener contrato hasta marzo de 2027, el DT quedó cuestionado tras dos eliminaciones consecutivas en Copa Argentina y el torneo local en solo cinco días.
- La resolución será clave para planificar el armado del plantel de cara a un 2027 exigente, donde el Decano iniciará comprometido en la tabla de los promedios.
La continuidad de Julio César Falcioni al frente de Atlético Tucumán sigue siendo una incógnita. Después de la derrota 2-1 frente a Argentinos, que dejó al “Decano” sin posibilidades de clasificarse a los playoffs del Clausura, el futuro del entrenador quedó en el centro de las especulaciones, especialmente luego de que decidiera suspender su habitual conferencia de prensa en el Monumental José Fierro.
En ese contexto, Mario Ávila, secretario de Atlético, habló con LV12 y aclaró la postura de la comisión directiva. El dirigente aseguró que todavía no se tomó una decisión sobre la continuidad del “Emperador” y remarcó que la prioridad está puesta en el último compromiso de la temporada, el viernes desde las 22 frente a Banfield.
“Esa cuestión de la continuidad o no de Falcioni, corre por cuenta de las personas que se expresan. Nosotros tenemos un partido muy importante el viernes y estamos todos trabajando en pos de conseguir un buen resultado ante Banfield y después se empezará a analizar punto por punto todo lo que recorrimos en el año para ver cómo nos paramos para el 2027”, expresó.
¿Cuándo se definirá el futuro de Falcioni en Atlético Tucumán?
Ávila recordó que el vínculo contractual del entrenador se extiende hasta marzo de 2027 y sostuvo que la institución tiene como política respetar los acuerdos firmados. Sin embargo, también reconoció que una vez finalizado el Clausura comenzará un proceso de evaluación para determinar los pasos a seguir.
“Falcioni tiene contrato hasta marzo del próximo año y Atlético es una institución que respeta los contratos. El partido del viernes es lo más urgente que tenemos antes de otra actividad y después nos sentaremos en el transcurso de la semana a analizar punto por punto para ver la continuidad o no de Falcioni”, explicó.
En esa misma línea, insistió en que la dirigencia no pretende adelantar definiciones antes del último compromiso del campeonato. “Hoy en Atlético lo único que nos está ocupando es el partido del viernes”, remarcó.
De esta manera, el encuentro frente al “Taladro” aparece como una fecha importante no solamente desde lo deportivo, sino también porque marcará el comienzo de las evaluaciones sobre la continuidad del actual cuerpo técnico y la planificación del plantel para la próxima temporada.
El balance de la dirigencia sobre el ciclo de Falcioni
Más allá de la eliminación en la Copa Argentina y de la imposibilidad de avanzar a los playoffs del Clausura, Ávila realizó una valoración positiva del trabajo del entrenador. Según explicó, la Comisión Directiva considera que hubo una evolución futbolística respecto del inicio de la temporada, aunque reconoció que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas.
“En líneas general sí porque hubo una gran mejoría respecto al inicio de la temporada. Lamentablemente no se pudieron hacer algunos ajustes, hubiésemos preferido un resultado superador, pero en el fútbol hay tres posibilidades: ganar, empatar y perder. A veces nos tocó más perder y empatar, pero el equipo estuvo a la altura de las circunstancias”, sostuvo.
El secretario también se refirió a la situación personal del entrenador y expresó su deseo de que la evaluación sobre su futuro tenga una resolución favorable para la institución.
“Creo que él en Tucumán está cómodo, espero que reflexione y sea todo positivo para Atlético”, manifestó.
Las declaraciones llegan en un momento de incertidumbre para el “Decano”, que en apenas cinco días quedó eliminado de las dos competencias que disputaba. Primero sufrió la derrota frente a Platense en las semifinales de la Copa Argentina y después cayó contra Argentinos Juniors, resultado que terminó con sus posibilidades de ingresar entre los ocho mejores de su zona.
La preocupación por 2027 y el objetivo de permanecer en Primera
Otro de los temas que abordó Ávila fue el futuro deportivo del club. Atlético deberá afrontar una temporada exigente en 2027, especialmente por su posición en la tabla de promedios, donde comenzará comprometido en la lucha por la permanencia.
En ese sentido, el dirigente reconoció las dificultades que se avecinan, aunque ratificó que el objetivo de la Comisión Directiva será sostener al equipo en la máxima categoría.
“El próximo torneo no va a ser fácil, nos va a agarrar un poquito incómodos porque no estábamos acostumbrados, pero Atlético siempre fue una institución que apostó a ganador y esta vez no será lo contrario porque la intención de esta CD y del club en general es quedarnos a vivir en Primera División”, aseguró.
Por lo pronto, Atlético deberá concentrarse en cerrar el año con una victoria frente a Banfield, un rival directo en la futura pelea por los promedios. Después llegará el momento de las decisiones: evaluar el trabajo realizado, definir la continuidad de Falcioni y comenzar a conformar el plantel que intentará recuperar el protagonismo en 2027.