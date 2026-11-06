Una despedida a tono con el año: Atlético Tucumán volvió a mostrar sus dos caras

El primero de ellos, el doblete de un debutante como Juan Rodríguez. Quien a sus 32 años aprovechó al máximo la ausencia por expulsión de Luciano Vallejo y se probó como temible goleador en jugadas de pelota parada: remate y cabezazo a la red de su tocayo Diego “Ruso” Rodríguez, ante sendos tiros libres ejecutados por Lautaro Godoy, de uno y otro banderín del córner.