Una despedida a tono con el año: Atlético Tucumán volvió a mostrar sus dos caras

El fútbol ofrece extrañezas tales como una final anticipada en la última fecha del Clausura para no arrancar el próximo Apertura en el último puesto de la tabla de promedios.
Y ese partido que hoy parecía no valer nada, pero en unos meses puede valer muchísimo, lo dejó escapar un Atlético Tucumán que ofreció en el estadio Florencio Sola, una vez más, dos caras contrapuestas.
Un primer tiempo más que aceptable en el que sacó doble ventaja en sendas jugadas de pelota parada y un complemento que directamente no salió a jugar y en el que permitió que un Banfield que estaba groggy se lo terminara igualando 2-2.
El “Mundo Decano” lo lamentó. La victoria le hubiera permitido al conjunto de 25 de Mayo y Chile arrancar 2027 por sobre el “Taladro” en la tabla del descenso, con ambos con apenas dos equipos por debajo, aquellos que ascenderán de la Primera Nacional.
Había motivos de sobra para que Atlético cerrara esta temporada irregular de buen ánimo, con lo que habría sido su quinta victoria en ocho partidos como visitante en el torneo Clausura.
El primero de ellos, el doblete de un debutante como Juan Rodríguez. Quien a sus 32 años aprovechó al máximo la ausencia por expulsión de Luciano Vallejo y se probó como temible goleador en jugadas de pelota parada: remate y cabezazo a la red de su tocayo Diego “Ruso” Rodríguez, ante sendos tiros libres ejecutados por Lautaro Godoy, de uno y otro banderín del córner.
Fue una ráfaga de tres minutos, en sentido inverso a aquella otra que dejó al público de Banfield en llamas, con el gol anulado a Lautaro Gómez en el inicio del partido, por un offside que al VAR le llevó una eternidad detectar. Y el posible penal a continuación que definitivamente provocó que el estadio a pleno se acordara de Claudio “Chiqui” Tapia.
Cuando terminó el primer tiempo, los hinchas del anfitrión cambiaron de foco y se enardecieron contra la comisión y atronó el que se vayan todos: Atlético había predominado ante un Banfield inerme, que después del gol anulado directamente se desvaneció. Y claro, existió una diferencia categórica en el aprovechamiento de las jugadas de pelota parada.
En realidad, el “Emperador” pareció acertar en las modificaciones en relación a la formación inicialista del lunes en la derrota en casa frente a Argentinos.
Porque Facundo Pimienta (en su primera vez como titular) aportó cierta frescura al equipo. Y Alexis Canelo dio algo más de sabor al ataque visitante, con Ramiro Ruiz Rodríguez como referencia de área que siempre obliga.
Los síntomas preocupantes para Atlético se manifestaron apenas iniciado el complemento. Porque los tres reemplazos dispuestos en el intervalo por Pedro Troglio revitalizaron al equipo del Sur del Gran Buenos Aires. Y el descuento decantó por peso propio, a través de uno de los sustitutos, el uruguayo Alexander Machado.
Pasaron más de veinte minutos de complemento para que Julio César Falcioni reaccionara desde el banco, echara mano a cierto oxígeno en Ezequiel Ham y Gabriel Compagnucci. Pero era tarde ya: envalentonado, Banfield siguió yendo y yendo ante un Atlético cada vez más retrasado en el campo y carente de ambiciones ofensivas.
El remate de tiro libre de Gómez no encontró respuesta en Luis Ingolotti y rubricó un empate a esa hora más que justo. Recién entonces la visita ensayó una reacción, pero sin generar más que algún susto.
En la imagen que quedó en la retina, Banfield estuvo cerca de dar vuelta la historia. A Atlético, como sucedió más de una vez esta temporada, le faltó “cinco para el peso”, pagó el precio de dejar escapar puntos por una suerte de bipolaridad futbolística y anímica que, en definitiva, lo dejó sumido en la mediocridad.
Torneo Clausura 2026 - Zona B
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|
Rosario CentralR. Central
|31
|15
|9
|4
|2
|24
|12
|+12
|2
|
Argentinos JuniorsArgentinos
|31
|15
|9
|4
|2
|20
|12
|+8
|3
|
GimnasiaGimnasia
|31
|16
|9
|4
|3
|25
|20
|+5
|4
|
River PlateRiver
|26
|16
|8
|2
|6
|21
|14
|+7
|5
|
Barracas CentralBarracas C.
|26
|16
|7
|5
|4
|17
|13
|+4
|6
|
BelgranoBelgrano
|23
|16
|6
|5
|5
|17
|15
|+2
|7
|
Independiente Riv. (M)Indep.Mza.
|22
|15
|6
|4
|5
|20
|23
|-3
|8
|
SarmientoSarmiento
|21
|16
|6
|3
|7
|23
|24
|-1
|9
|
TigreTigre
|19
|16
|5
|4
|7
|16
|16
|0
|10
|
HuracánHuracán
|19
|15
|5
|4
|6
|12
|16
|-4
|11
|
Atlético TucumánAtl. Tucumán
|18
|16
|4
|6
|6
|16
|17
|-1
|12
|
BanfieldBanfield
|15
|16
|3
|6
|7
|18
|25
|-7
|13
|
Racing ClubRacing
|15
|16
|4
|3
|9
|16
|24
|-8
|14
|
AldosiviAldosivi
|11
|16
|3
|2
|11
|16
|26
|-10
|15
|
Estudiantes (RC)Estudiantes RC
|9
|15
|2
|3
|10
|10
|21
|-11
BANFIELD: Diego Matías Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano y
Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Brandon Oviedo y Tomás Adoryán; Federico Medina,
Adrián Balboa y David Zalazar DT: Pedro Troglio
ATLÉTICO: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Juan Rodríguez y Juan Infante; Julián Fernández; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Facundo Pimienta y Alexis Canelo; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
Goles: Primer tiempo: 15' y 18' Juan Rodríguez (A). Segundo tiempo: 13' Alexander Machado (B) y 33' Lautaro Gómez (B).
Cambios: 45' Lautaro Villegas por Oviedo (B), Alexander Machado por Alfaro (B) y Santiago López García por Zalazar (B), 60' Lisandro Piñero por Medina (B), 66' Nehuen Paz por Daniele (B), 67' Gabriel Compagnucci por Tesuri (A) y Ezequiel Ham por Pimienta (A) y 88' Franco Nicola por Godoy (A) y Manuel Brondo por Ruiz Rodríguez (A). Amonestados: Adoryan y Daniele (B), Infante (A). Cancha: Florencio Sola. Árbitro: Maximiliano Manduca.