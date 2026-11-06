Sergio Dalma vuelve a Tucumán: “La música no tiene edad”

Canciones que pasan de padres a hijos

Su vínculo con la música italiana comenzó mucho antes de llegar a los escenarios. Esas melodías sonaban en la radio y también en la casa de sus padres, que eran seguidores de ese repertorio. Al cantante le llamaban la atención las interpretaciones intensas, las voces desgarradas y una forma de cantar con la que terminó construyendo su propia identidad.