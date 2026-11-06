Sergio Dalma vuelve a Tucumán: “La música no tiene edad”
Hay canciones que sobreviven al momento en que fueron grabadas y terminan pasando de una generación a otra. Sergio Dalma lo comprueba cada vez que sube a un escenario y descubre a jóvenes que todavía no habían nacido cuando lanzó “Bailar pegados” o “El mundo”, pero las cantan con la misma intensidad que quienes crecieron con ellas.
“Es el mejor regalo que he podido tener”, reconoció el artista español durante una entrevista con LA GACETA Play. Este viernes 6 de noviembre, a las 21, volverá a encontrarse con el público tucumano en el Teatro Mercedes Sosa, donde presentará el espectáculo “Ritorno a Via Dalma”.
La gira celebra los 15 años del primer “Via Dalma”, el proyecto con el que llevó a su terreno diferentes clásicos de la música italiana. El nuevo repertorio recupera canciones asociadas con intérpretes como Mina, Laura Pausini y Raffaella Carrá, pero también guarda espacio para los grandes temas de su carrera.
Canciones que pasan de padres a hijos
Su vínculo con la música italiana comenzó mucho antes de llegar a los escenarios. Esas melodías sonaban en la radio y también en la casa de sus padres, que eran seguidores de ese repertorio. Al cantante le llamaban la atención las interpretaciones intensas, las voces desgarradas y una forma de cantar con la que terminó construyendo su propia identidad.
Esa transmisión familiar ahora también aparece entre su público. “Hemos crecido juntos, pero con los años se han sumado otras generaciones a través de los padres o los hermanos mayores”, contó. Cuando las ve cantar sus clásicos desde el escenario, confirma una idea que atraviesa toda su carrera: “La música no tiene edad”.
Del pop melódico al cuarteto
Argentina ocupa un lugar especial dentro de su recorrido. El español tiene amigos y parte de su equipo en el país, pero también encuentra una identificación con el público local. “Me identifico mucho con el argentino por lo pasional. Yo también soy un tipo muy pasional con todo lo que hago”, explicó.
Su primer contacto con el país fue en Córdoba y allí conoció el cuarteto, aunque jamás imaginó que terminaría llevando algunas de sus canciones a ese ritmo. La oportunidad apareció con La K’onga y las versiones de “El mundo” y “Yo no te pido la luna”.
“Cuando me lo propusieron pensé: ‘Qué locura’”, recordó. La experiencia terminó siendo tan celebrada que, al regresar a España, comenzaron a pedirle específicamente “la versión con La K’onga”.
Cuándo será el show de Sergio Dalma
Se presentará este viernes 6 de noviembre, a las 21, en el Teatro Mercedes Sosa. Las entradas se venden en la plataforma oficial del teatro.
Los sectores disponibles tienen valores de entre $90.500 y $150.500, sin incluir el costo de gestión por internet. Las plateas A y B ya se encuentran agotadas.
Lo que Sergio Dalma aprende de los jóvenes
Cuando le preguntaron por las nuevas formas de expresar los sentimientos, Dalma evitó caer en la comparación entre generaciones. “Hay que escuchar y defender a las nuevas generaciones”, sostuvo.
En sus últimos discos trabajó con productores jóvenes y asegura que ese intercambio todavía le permite aprender. “No sé si ellos aprenden de mí, pero yo de ellos sí”, afirmó. Para el cantante, cambiaron la forma de escuchar música, los rituales y hasta las maneras de conocer a alguien, pero no los sentimientos: “La gente se sigue enamorando y también se sigue desenamorando”.
Después de más de tres décadas de carrera, aquello que lo emociona también se volvió más sencillo. Una sonrisa de su nieto, un beso de su madre o un paseo por la montaña son algunas de las pequeñas cosas que, según contó, hoy valora de otra manera.