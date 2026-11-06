Valentina Puga no le teme a un apellido con peso, cambia ecuaciones y produce vinos con frescura

Valentina no separa el vino de su gente. Sus hermanos tienen otros rumbos, pero en época de cosecha o cuando hay que elegir etiquetas, aparecen. Su mamá tampoco es una asidua visitante de la bodega, pero ahí está para dar una mano en lo que necesiten. "Paco" es el que más disfruta de ese desorden: "El que más tiene ese sentimiento de alegría es mi viejo al ver a toda su familia trabajando junta", asegura. Sin embargo, la convivencia diaria no es un idilio. "Así como es lindo, es complicado también", admite sin maquillar la realidad. Trabajar juntos significa discutir, ceder y tolerarse. En esa mezcla de roces, anécdotas y uvas, los Puga encontraron su propia forma de hacer las cosas en la pintoresca bodega que tienen en Tolombón.