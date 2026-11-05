Entre el fantasma del descenso y las dudas por Falcioni, Atlético Tucumán juega la primera final de 2027

La matemática es simple. Si el “Decano” logra imponerse, saltará a los 68 puntos, pasará al “Taladro” y lo dejará en la última posición. Además, una victoria le permitiría a Atlético emparejar la línea de Central Córdoba y Platense (ambos con 68) y arrastrar a todos al “barro”. Un empate sostendrá a Banfield dos unidades arriba (68 a 66), mientras que una derrota “decana” abrirá una brecha de cinco puntos en favor de los bonaerenses (70 a 65), y en caso de que el “Calamar” y los santiagueños sumen, la situación sería aún más crítica. Restarán 30 fechas a lo largo de todo 2027, pero el impacto psicológico puede ser determinante: pasar los meses de pretemporada y encarar el mercado de pases mirándose en el sótano de la tabla es una realidad que al “Decano” no le tocó vivir desde su regreso a Primera.