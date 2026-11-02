¿Se va Falcioni? El DT suspendió la conferencia de prensa para reunirse con Mario Leito

“No va a hablar el entrenador”. Minutos después de consumada una nueva derrota, Silvio Nava, jefe de prensa “decano” informó que la conferencia de prensa estaba suspendida.
A raíz de ello, y sobre todo por lo que sucedió en las últimas horas, en 25 de Mayo y Chile comenzó a sonar con fuerzas una posible salida de Julio César Falcioni. “Parece que se va”, le dijo a LA GACETA un allegado a la CD “decana”.
A partir de ahí, comenzaron los mensajes cruzados y las especulaciones entre los periodistas que estaban en la zona baja del Monumental. Visiblemente golpeado por el momento, Mario Leito se metió en el vestuario local para hablar con el “Emperador”.
La charla duró unos minutos y el presidente lanzó un mensaje algo ambiguo. “No se va. Estuve con él, quedan cuatro días”, dijo refiriéndose al duelo contra Banfield. Sin embargo, la sensación es que se vienen días cruciales en los que se definirá la continuidad del DT.