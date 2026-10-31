Atlético Tucumán vuelve a ilusionarse con los playoffs: qué resultados lo favorecieron y qué necesita

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán mantiene chances de playoffs en el Clausura tras las caídas de Huracán y Sarmiento, debiendo vencer este lunes a Argentinos en el Monumental para avanzar.
- El equipo de Falcioni llega golpeado tras la eliminación por penales en Copa Argentina ante Platense y buscará cortar una racha sin victorias como local vigente desde marzo.
- Si logra imponerse en los dos encuentros que le restan, el Decano alcanzará las 23 unidades y dependerá de otros tanteadores para sellar un pase inédito a la fase final.
La eliminación frente a Platense dejó un golpe difícil de asimilar, pero el fútbol suele ofrecer nuevas oportunidades cuando menos se las espera. La tristeza que acompañó al plantel de Atlético Tucumán durante los días posteriores a la semifinal de la Copa Argentina comenzó a quedar atrás. Ayer, en el complejo “José Salmoiraghi”, los rostros mostraron otra expresión. No porque la frustración haya desaparecido, sino porque los resultados de la fecha le devolvieron al equipo de Julio César Falcioni una posibilidad que parecía cada vez más lejana: clasificarse a los playoffs del Clausura.
Las derrotas de Huracán y Sarmiento, dos rivales directos en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la zona B, fueron las noticias que modificaron el panorama. El “Globo” cayó 2-0 como local frente a Tigre y quedó en el octavo puesto, el último que otorga la clasificación, con 19 puntos. Sarmiento, en tanto, perdió 2-1 contra Rosario Central en Junín y permaneció séptimo con 21 unidades. Ambos ya disputaron 15 partidos, mientras que Atlético, décimo con 17 puntos, todavía tiene dos compromisos pendientes.
Las cuentas de la ilusión
Allí aparece la principal razón para volver a ilusionarse. Si el “Decano” derrota el lunes, desde las 21.15, a Argentinos en el Monumental, alcanzará las 20 unidades y superará a Huracán. Incluso podría terminar la fecha dentro de los puestos de clasificación si Independiente Rivadavia, noveno con 19 puntos, pierde frente a Banfield. Si los mendocinos empatan, entrarán en juego los criterios de desempate. Ambos partidos se disputarán en simultáneo este lunes, por lo que la tabla podría cambiar minuto a minuto.
La situación del equipo mendocino será determinante. La “Lepra” recibirá a Banfield y luego cerrará la fase regular como visitante frente a Gimnasia de Mendoza. Huracán, en cambio, solamente tiene pendiente su visita a Argentinos, mientras que Sarmiento deberá enfrentar a Tigre en Victoria. Atlético terminará su participación frente a Banfield, en el estadio Florencio Sola. Con este escenario, dos triunfos le permitirían alcanzar los 23 puntos y quedar a la espera de otros resultados, con posibilidades concretas de superar a varios de sus competidores.
El nuevo panorama cambió el ánimo en 25 de Mayo y Chile, pero también reforzó la importancia del encuentro contra el “Bicho”. Falcioni sabe que no hay margen para especular y que la primera condición para sostener la ilusión es ganar. Por eso, después de reunir al plantel, puso en marcha una preparación enfocada en recuperar la intensidad y corregir los aspectos que considera fundamentales para afrontar un compromiso decisivo.
Las dudas de Falcioni
En principio, el equipo tendrá una modificación obligada respecto de la semifinal contra Platense: la ausencia de Leonel Vega, que sufrió una lesión en la rodilla derecha y ya se realizó los estudios médicos correspondientes. Julián Fernández aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar como volante de contención. Sin embargo, la formación todavía no está definida y el ensayo táctico previsto para hoy, desde las 10, permitirá despejar algunas dudas.
Entre las posibilidades que analiza el entrenador aparecen Alexis Canelo y Ramiro Ruiz Rodríguez, dos futbolistas que podrían recuperar la titularidad. En ese caso, Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri y Leandro Díaz aparecen entre los candidatos a salir del equipo, dependiendo de la distribución ofensiva que elija el cuerpo técnico. Si “RRR” se ubica como referencia de ataque, el “Loco” podría comenzar en el banco de suplentes.
Durante la práctica del sábado, desarrollada en el complejo “José Salmoiraghi”, el plantel realizó trabajos en espacios reducidos, con especial atención en la movilidad, la circulación y la precisión de los pases. Después del almuerzo, los jugadores regresaron a sus domicilios. Tras el entrenamiento del domingo se dará a conocer la lista de concentrados, que en los últimos partidos estuvo integrada por 24 futbolistas y en la que no se esperan grandes cambios. Por la noche, el grupo quedará alojado en el Hotel Sheraton.
Además de mantener sus posibilidades de clasificación, Atlético tendrá otro desafío: reconciliarse con su gente en la última presentación del año en el Monumental. El equipo no gana como local desde el 20 de marzo, cuando derrotó 1-0 a Gimnasia de La Plata, en lo que hasta ahora fue el único triunfo de Falcioni en esa condición. En el Clausura, el “Decano” apenas consiguió tres puntos en siete presentaciones en 25 de Mayo y Chile, una deuda que necesita saldar justo cuando ya no existe margen de error.
Enfrente estará un Argentinos que pelea por los primeros lugares del campeonato y por terminar en lo más alto de la tabla anual. Necesita ganar para no perderles pisada a Boca y Rosario Central, por lo que será un obstáculo exigente para un Atlético que todavía arrastra el desgaste físico y emocional de la Copa Argentina. Sin embargo, después de varios días marcados por la frustración, los resultados ajenos volvieron a darle motivos para mirar hacia adelante. La clasificación sigue siendo difícil y representaría un hecho inédito para el club bajo este formato, pero ya no parece tan distante. Ahora, el “Decano” deberá hacer su parte para que esa última oportunidad no vuelva a escaparse.