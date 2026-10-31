Atlético Tucumán vuelve a ilusionarse con los playoffs: qué resultados lo favorecieron y qué necesita

Enfrente estará un Argentinos que pelea por los primeros lugares del campeonato y por terminar en lo más alto de la tabla anual. Necesita ganar para no perderles pisada a Boca y Rosario Central, por lo que será un obstáculo exigente para un Atlético que todavía arrastra el desgaste físico y emocional de la Copa Argentina. Sin embargo, después de varios días marcados por la frustración, los resultados ajenos volvieron a darle motivos para mirar hacia adelante. La clasificación sigue siendo difícil y representaría un hecho inédito para el club bajo este formato, pero ya no parece tan distante. Ahora, el “Decano” deberá hacer su parte para que esa última oportunidad no vuelva a escaparse.