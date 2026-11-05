Atlético Tucumán visita a Banfield con varios cambios: ¿cómo será el "11" del "Decano"?
Atlético jugará mañana, desde las 22, en el estadio Florencio Sola. Juan Cruz Rodríguez debutará, Ramiro Ruiz Rodríguez regresará al equipo e Ignacio Galván volverá a estar disponible. El encuentro podría marcar la despedida de Falcioni como entrenador.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita a Banfield a las 22 en el Florencio Sola con cambios en todas sus líneas, buscando sumar en lo que sería el último partido del ciclo Falcioni.
- El DT dispone el debut de Juan Cruz Rodríguez por el suspendido Vallejo, la vuelta de Ruiz Rodríguez y variantes tácticas tras los ajustes hechos ante Argentinos Juniors.
- El cotejo definirá la continuidad de Falcioni y dará paso a una licencia hasta el 10 de diciembre, iniciando la reconfiguración del plantel para la próxima temporada.
Atlético afrontará esta noche un nuevo compromiso por el campeonato cuando visite a Banfield mañana, desde las 22, en el estadio Florencio Sola. Será una presentación particular para el conjunto tucumano, que tendrá modificaciones en sus tres líneas y podría disputar su último partido bajo la conducción de Julio César Falcioni. El entrenador prepara una formación renovada, con posibles debuts, regresos y algunas apuestas para intentar cerrar esta etapa con una actuación positiva.
Los movimientos que realizó el “Emperador” durante el segundo tiempo frente a Argentinos Juniors, más allá del resultado obtenido, dejaron algunas señales sobre el equipo que pretende presentar en el sur del Gran Buenos Aires. Falcioni decidió introducir variantes en todas las líneas, buscando renovar nombres y encontrar respuestas futbolísticas en este tramo final de la competencia.
En la defensa habrá una modificación obligada. Juan Cruz Rodríguez tendrá la oportunidad de realizar su debut oficial con la camiseta de Atlético y ocupará el lugar de Luciano Vallejo, quien deberá cumplir una fecha de suspensión después de haber sido expulsado en el encuentro anterior. Será una prueba importante para el defensor, que deberá responder en un partido exigente y en condición de visitante.
La mitad de la cancha también presentará novedades. Ramiro Ruiz Rodríguez, después de cumplir su sanción, regresará a la formación titular en reemplazo de Renzo Tesuri. Además, Facundo Pimienta tendría la posibilidad de integrar por primera vez el equipo desde el arranque, ocupando el lugar del uruguayo Franco Nicola.
Por el sector izquierdo, Alexis Canelo aparece como otra de las alternativas que analiza Falcioni para reemplazar a Nicolás Laméndola. De concretarse estas modificaciones, el mediocampo tendrá una fisonomía diferente respecto del que comenzó el último compromiso.
En el frente de ataque, Manuel Brondo se perfila como la principal opción para ocupar el lugar de Leandro Díaz. Con esta variante, Atlético buscaría mayor movilidad y nuevas alternativas ofensivas para intentar lastimar a un Banfield que intentará hacerse fuerte ante su gente.
El regreso de Ignacio Galván y las ausencias de Atlético Tucumán
Una de las noticias positivas para el cuerpo técnico es la recuperación de Ignacio Galván. El futbolista dejó atrás el desgarro que lo mantuvo alejado de las canchas y vuelve a estar a disposición, después de ser incluido en la lista de 23 convocados para este compromiso.
Su regreso representa una alternativa importante para el entrenador, aunque todavía deberá recuperar ritmo futbolístico después del período de inactividad.
Entre las ausencias, además del suspendido Vallejo, se destaca la de Maximiliano Villa, quien tampoco podrá estar presente debido a su expulsión.
La delegación que viajó para disputar el encuentro incluye, entre otros futbolistas, a Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Tomás Jung, Ramiro Paunero, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Rodrigo Granillo y Mauro Carrizo.
¿El último partido de Julio César Falcioni en Atlético Tucumán?
Más allá de las modificaciones futbolísticas, el encuentro podría representar el cierre del ciclo de Julio César Falcioni como entrenador de Atlético Tucumán.
Aunque todavía resta conocer una definición oficial sobre su futuro, la posibilidad de que sea su última presentación al frente del plantel agrega un condimento especial al compromiso frente a Banfield.
Una vez finalizado el encuentro, también se conocerían los detalles de la licencia que tendrá el grupo. Por el momento, todo indica que los futbolistas descansarían hasta el próximo 7 de diciembre, fecha estimada para el regreso a los entrenamientos.
En ese contexto, Atlético buscará despedirse de esta etapa con una buena actuación. Entre modificaciones, oportunidades para futbolistas que buscan consolidarse y la incertidumbre sobre la continuidad de Falcioni, el Decano intentará conseguir un resultado positivo antes de comenzar a pensar en lo que vendrá.