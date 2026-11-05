Atlético Tucumán visita a Banfield con varios cambios: ¿cómo será el "11" del "Decano"?

Atlético afrontará esta noche un nuevo compromiso por el campeonato cuando visite a Banfield mañana, desde las 22, en el estadio Florencio Sola. Será una presentación particular para el conjunto tucumano, que tendrá modificaciones en sus tres líneas y podría disputar su último partido bajo la conducción de Julio César Falcioni. El entrenador prepara una formación renovada, con posibles debuts, regresos y algunas apuestas para intentar cerrar esta etapa con una actuación positiva.