Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles
El imputado reconoció ante la Justicia federal la tenencia de un kilo y medio de marihuana en un juicio abreviado homologado por el juez Pablo Toledo, apenas días después de recibir cuatro años y medio de prisión en los tribunales provinciales.
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