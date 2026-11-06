Qué hacer en Tucumán este fin de semana: Babasónicos, microteatro, animé, cine y un homenaje a Charly García

El cine también tendrá una opción doble y gratuita en la Sala Hynes O’Connor, San Martín 251. A las 20 se proyectará Ordet, el clásico de Carl Theodor Dreyer sobre la fe, la locura y los conflictos de una familia. A las 22 llegará Jippie No More!, una comedia dramática neerlandesa sobre un adolescente con síndrome de Down que se enamora durante la boda de su hermana.