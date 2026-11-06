Qué hacer en Tucumán este fin de semana: Babasónicos, microteatro, animé, cine y un homenaje a Charly García

Resumen para apurados
- Del viernes 6 al domingo 8, Tucumán ofrece una amplia agenda cultural con shows de Babasónicos y Jesse & Joy, teatro y ferias para promover el esparcimiento en la provincia.
- El cronograma incluye la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, convenciones de cosplay, funciones de microteatro, ciclos de cine gratuito y tributos a Charly García.
- La oferta busca movilizar el turismo regional en el NOA y dinamizar la economía local, sujeta a eventuales ajustes horarios previstos ante pronósticos de mal tiempo.
Sánguches de milanesa, obras cortas acompañadas con tragos, una tarde de cosplay o una noche para cantar a Charly García. Los planes en Tucumán para este fin de semana permiten elegir entre grandes eventos, experiencias diferentes y varias actividades gratuitas.
La agenda comenzará el viernes y tendrá su día más cargado el sábado. Antes de salir, conviene revisar las redes de cada organización: el pronóstico anticipa lluvias y viento durante parte del sábado, por lo que algunas actividades podrían modificar sus horarios.
Viernes 6: milanesa, feria, cine y teatro
La quinta Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa comenzará el viernes y continuará hasta el lunes 9 en la Sociedad Rural de Tucumán, ubicada en Camino del Perú 1050. El predio abrirá a las 20 y reunirá sangucherías de distintos puntos de la provincia, música, juegos, una kermés, emprendedores y espacios para chicos. La entrada general cuesta $8.000 y los menores de 12 años ingresan gratis acompañados por un adulto. También hay paquetes que incluyen comida y bebida.
A las 21 habrá que elegir entre dos recitales muy distintos. Babasónicos se presentará en el Palacio de los Deportes con su única fecha en el NOA. Las puertas abrirán a las 20 y las entradas parten de $80.000; se consiguen mediante Venti y en las oficinas de Credimás.
A la misma hora, Militantes del Clímax llegará a Frank Beer, en 25 de Mayo 741, como parte de su Gira Norte. La banda combina hip hop, funk, jazz y rock con una puesta atravesada por el humor y la teatralidad. Las entradas cuestan $30.000 más cargo por servicio y se venden mediante PaseShow y en La Rockería.
El cine también tendrá una opción doble y gratuita en la Sala Hynes O’Connor, San Martín 251. A las 20 se proyectará Ordet, el clásico de Carl Theodor Dreyer sobre la fe, la locura y los conflictos de una familia. A las 22 llegará Jippie No More!, una comedia dramática neerlandesa sobre un adolescente con síndrome de Down que se enamora durante la boda de su hermana.
A las 21, Teatro Puerto Libertad recibirá “La Loca”, una obra proveniente de Santiago del Estero que combina tragedia y humor grotesco. La historia sigue a una mujer que intenta sobrevivir a un pasado traumático mientras sus recuerdos, la realidad y el delirio se confunden. La función será en Las Piedras 1850 y es apta para mayores de 16 años. Las anticipadas cuestan $15.000 y en puerta, $20.000.
Sábado 7: cosplay, arte, microteatro y swing
Los concursos de cosplay, canto y dibujo, una caminata zombie, invitados y puestos de productos formarán parte de ExpoCosplay. El encuentro se realizará de 12.30 a 21.30 en el Salón 9 de Julio del Hotel Sheraton, frente al Parque 9 de Julio. Las entradas se venden por CentralTicket y los socios de Club LA GACETA pueden acceder a un beneficio 2x1 en entradas generales, sujeto a disponibilidad.
El sábado también tendrá uno de los recitales más convocantes del fin de semana. Jesse & Joy se presentará a las 21 en el Palacio de los Deportes con “El Despecho Tour”. El dúo mexicano repasará canciones como “¡Corre!”, “Espacio sideral”, “Dueles” y “Ecos de amor”, además de su material más reciente. Las entradas se consiguen mediante EntradaUno.
Entre las opciones gratuitas aparece “Detectives del Arte”, una actividad para que niñas y niños desde los ocho años recorran las obras del Salón Nacional mediante pistas, preguntas y desafíos. Se desarrollará de 17.30 a 19.30 en el Museo Timoteo Navarro, 9 de Julio 44. Requiere inscripción previa, tiene cupos limitados y los chicos deben asistir acompañados por un adulto.
A las 21, Los Tucu Teatro regresarán al Jockey Club, San Martín 451, con “Experiencia 120’”. La propuesta combina diferentes piezas de microteatro con intervalos para tomar algo y conversar. El público puede elegir a qué hora llegar y cuántas obras ver, mientras que todas las entradas incluyen un trago de cortesía. Las reservas se solicitan directamente a la producción en su Instagram @lostucuteatro
A la misma hora, el Auditorio del Centro Cultural Virla ofrecerá “Noches de Swing”, un concierto que recorrerá el jazz, el blues, el pop y el boogie-woogie. Las entradas anticipadas cuestan $20.000 y $25.000 y se consiguen mediante el sistema de venta del espacio cultural.
Domingo 8: un recorrido por todas las épocas de Charly García
Jardín de Gentes cerrará el fin de semana con “Charly Day”, un homenaje por los 75 años de Charly García. Diez artistas recorrerán canciones de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, Tango y su etapa solista.
El espectáculo será a las 20 en el Teatro Municipal Rosita Ávila, ubicado en Las Piedras 1550. La entrada es gratuita hasta completar la capacidad de la sala, pero debe retirarse previamente en la boletería, abierta de 9 a 18.