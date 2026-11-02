Los ADRs caen hasta casi 7% y el riesgo país se acerca a los 800 puntos
Las acciones argentinas registran fuertes pérdidas en Wall Street y los bonos en dólares operan mayoritariamente en baja. El mercado sigue de cerca las elecciones legislativas de Estados Unidos y la incertidumbre política local.
Resumen para apurados
- Los activos argentinos cayeron hoy hasta 7% en Wall Street y el riesgo país rozó los 800 puntos por la incertidumbre política local y las elecciones en EE.UU.
- El retroceso fue liderado por YPF y Supervielle, en un clima de cautela donde los ADRs ya acumulaban bajas de hasta 25% en octubre por la volatilidad global.
- Analistas advierten que la volatilidad continuará hasta que haya definiciones sobre acuerdos políticos internos y se disipe el impacto electoral estadounidense.
Los activos argentinos atraviesan otra jornada negativa en los mercados financieros. Los ADRs de empresas nacionales caen hasta casi un 7% en Wall Street, mientras que el riesgo país sube un 1,3% y alcanza los 797 puntos básicos, cada vez más cerca de superar la barrera de los 800.
La tendencia se produjo después de un comienzo de rueda con cierto optimismo, que luego dio paso a nuevas ventas de acciones y bonos. La incertidumbre política local y la cautela de los inversores frente al escenario internacional vuelven a presionar sobre los activos argentinos.
En ese contexto, el índice S&P Merval retrocede un 3,9%, hasta los 88.855 puntos. Medido en dólares, registra una caída del 2,7% y se ubica en torno a las 54 unidades.
Los ADRs argentinos caen hasta casi 7% en Wall Street
Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, las mayores pérdidas corresponden a YPF, que retrocede un 6,2%; Grupo Supervielle, con una baja del 5%; y Transportadora de Gas del Norte (TGN), que pierde un 4,2%.
El retroceso se suma al desempeño negativo que vienen mostrando los activos locales. Durante octubre, los ADRs llegaron a acumular desplomes de hasta el 25%, en una dinámica marcada por la incertidumbre política y el contexto financiero internacional.
La debilidad de las acciones también se refleja en el mercado de deuda. Los bonos argentinos en dólares operan con mayoría de bajas, entre ellos los Globales con vencimientos en 2029, 2035, 2038 y 2041. El Global 2030, en cambio, se mantiene prácticamente sin cambios.
El riesgo país se acerca a los 800 puntos básicos
El indicador elaborado por J.P. Morgan avanza un 1,3% y llega a los 797 puntos básicos. De esta manera, vuelve a aproximarse al umbral de los 800 puntos, un nivel que había alcanzado la semana pasada y que representa su registro más elevado desde las elecciones de octubre de 2025.
La suba refleja la mayor cautela de los inversores frente a los títulos de deuda argentinos. Según explicó la economista Elena Alonso, el retroceso del Merval medido en dólares durante la semana pasada, que llegó al 10%, estuvo relacionado con el contexto internacional desfavorable para los mercados emergentes y la incertidumbre sobre los activos locales.
Las elecciones en Estados Unidos también impactan en los mercados
Uno de los factores que sigue de cerca el mercado internacional son las elecciones de medio término en Estados Unidos, conocidas como el Super Tuesday. En esos comicios se renovarán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se elegirán gobernadores en 36 estados.
La votación representa una instancia política relevante para el presidente Donald Trump, en un escenario marcado por su nivel de aprobación, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente.
Desde la consultora Max Capital advirtieron que una eventual victoria demócrata podría representar otro factor de riesgo para los activos argentinos en el corto plazo.
En paralelo, el dólar muestra debilidad frente a otras monedas internacionales. La divisa estadounidense retrocede un 0,5% y se ubica en 101,45 unidades frente a una canasta de seis monedas, su nivel más bajo en un mes.
Qué necesita el mercado argentino para recuperar confianza
La falta de señales políticas favorables también limita las posibilidades de una recuperación de los activos locales. Desde Max Capital señalaron que eventuales avances en la conformación de coaliciones políticas o definiciones sobre la suspensión de las PASO podrían generar compras de acciones y bonos.
Sin embargo, las negociaciones políticas parecen haberse estancado, según el análisis de la consultora.
Por ahora, el mercado argentino continúa condicionado por dos factores: la incertidumbre sobre el escenario político interno y la evolución de los mercados internacionales. Mientras persistan esas variables, las acciones y los bonos locales seguirán expuestos a nuevos movimientos de volatilidad.