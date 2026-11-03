Tucumán lidera las compras online del norte en el Cyber Monday: qué productos buscan los consumidores y cuánto gastan
Resumen para apurados
- Tucumán lideró las visitas del norte argentino en el inicio del Cyber Monday 2026, impulsada por usuarios en busca de ofertas y financiación en rubros clave.
- Con más de 650.000 usuarios en la región, la indumentaria, electrodomésticos y artículos cotidianos encabezaron las preferencias sobre compras postergadas.
- El viernes la CACE revelará el balance comercial final de más de 800 empresas, proyectando una mayor profesionalización del sector digital en el interior.
Tucumán se ubicó al frente de las provincias del norte en cantidad de usuarios que ingresaron al sitio oficial del Cyber Monday durante las primeras horas de la edición 2026. La provincia encabezó el movimiento regional, seguida por Salta, Chaco y Jujuy, en una jornada que mostró un importante nivel de actividad en el comercio electrónico.
Así lo confirmó a LA GACETA Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), quien precisó que el sitio del evento registró más de cuatro millones de visitas durante el primer día, mientras que en el norte del país ya se contabilizaron más de 650.000 usuarios.
En diálogo con LG Play, el directivo destacó que el nivel de tráfico representa un crecimiento significativo respecto de ediciones anteriores y se mantiene en línea con los registros del Hot Sale 2026 y el Cyber Monday del año pasado.
Sin embargo, aclaró que la cantidad de visitas todavía no permite anticipar el resultado comercial. Para conocer el impacto real en las ventas habrá que esperar hasta el viernes, cuando la CACE consulte a las más de 800 empresas participantes sobre el desempeño de sus operaciones.
Qué buscan los tucumanos en el Cyber Monday
Uno de los datos más relevantes de esta edición tiene que ver con las preferencias de los consumidores del norte. Según los registros compartidos por Sambucetti, la ropa encabeza las búsquedas, seguida por los electrodomésticos y los viajes.
El ranking continúa con muebles, hogar y decoración; maquillaje y artículos deportivos. También aparecen las compras de supermercado y los productos de bodega.
El directivo explicó que, con el paso de los años, el comportamiento de los usuarios fue cambiando. Mientras que en otras ediciones algunos productos, como los televisores o las freidoras de aire, concentraban buena parte de la atención, actualmente los consumidores también esperan estos eventos para resolver compras habituales.
"Lo que fuimos viendo a lo largo del tiempo es que la gente también espera el evento para comprar ropa, que por ahí venía postergando", señaló.
En ese sentido, mencionó que el Cyber Monday también se convirtió en una oportunidad para adquirir productos de supermercado y cosmética, entre otros artículos de consumo cotidiano, aprovechando las promociones, las cuotas y los beneficios que ofrecen las marcas.
El comercio electrónico y las oportunidades para el interior
Sambucetti también destacó el crecimiento del comercio electrónico en Tucumán y el nivel de profesionalización de las empresas y los emprendedores locales.
El representante de la CACE contó que visita la provincia todos los años para participar de eCommerce Go y que suele sorprenderse por la cantidad de asistentes y el conocimiento que existe en el sector.
"Hay muchísimas empresas y emprendedores que no tienen nada que envidiarles a los que están en Buenos Aires", afirmó.
Además, explicó que las compras por internet representan una ventaja adicional para los consumidores del interior, especialmente para quienes viven fuera de las principales ciudades. La posibilidad de acceder a una oferta más amplia permite encontrar productos que no siempre están disponibles en los comercios de sus localidades.
¿Cómo saber si las ofertas del Cyber Monday son reales?
Otro de los temas que abordó Sambucetti fue la preocupación de los consumidores por las posibles subas de precios previas al evento, seguidas de descuentos que no siempre representan una rebaja efectiva.
El directivo reconoció que controlar la totalidad de los precios resulta complejo, debido a la cantidad de empresas y productos que participan. No obstante, explicó que la Cámara realiza un seguimiento específico de las llamadas "megaofertas", que reúnen alrededor de 15.000 productos dentro del sitio oficial.
El objetivo es verificar que, al ingresar a una promoción, las condiciones anunciadas se mantengan y no se modifiquen durante el proceso de compra.
También destacó el papel de los propios consumidores, que suelen comparar los precios antes del evento y compartir capturas de pantalla cuando detectan posibles aumentos injustificados.
Según Sambucetti, la competencia entre las más de 800 marcas participantes también funciona como un mecanismo de control, ya que una empresa que aplica descuentos engañosos puede perder ventas y afectar su reputación.
Por último, recomendó ingresar siempre a través de la página oficial del Cyber Monday y, desde allí, acceder a los comercios participantes. También aconsejó revisar cuidadosamente las direcciones web para evitar sitios falsos, no continuar si el navegador advierte que una página no es segura y comprobar que el proceso de pago cuente con las medidas de seguridad correspondientes.