Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta por Zonda en Tucumán y el Noroeste

En el Noroeste Argentino las alertas se mantienen por otros motivos, en que las fuertes ráfagas y el viento cálido del Zonda serán los protagonistas. En el caso de Tucumán, el sector del Valle de Tafí se mantiene con alerta amarilla durante la tarde, es decir entre las 13 y las 18 horas, donde el viento Zonda, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, se instalaría en el departamento de Tafí del Valle y la zona interprovincial del valle de Santa María.