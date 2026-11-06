Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarilla para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre. Se prevén fuertes tormentas así como ráfagas intensas en distintas provincias, con un marcado descenso de temperatura en Tucumán.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este fin de semana en Tucumán, el NOA y la región central ante el avance de fuertes tormentas, intensas ráfagas y viento Zonda.
- El fenómeno provocará abundantes lluvias en el Litoral y Buenos Aires, mientras que en Tafí del Valle y la precordillera predominarán ráfagas de viento de hasta 110 km/h.
- El ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso térmico en Tucumán el sábado, con máximas de 22 °C, antes de estabilizarse el tiempo hacia el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta amarilla por tormentas para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, advertencias a las que se suman otros fenómenos meteorológicos como fuertes ráfagas y viento Zonda. Por esta ocasión, las lluvias abundantes se concentrarán en la región del Litoral y el Noreste Argentino, mientras que el Noroeste será alcanzado por fuertes vientos, los cuales también ponen en alerta a Tafí del Valle en Tucumán.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN definió qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla en el comienzo del fin de semana y el sábado 7 de noviembre. En un principio y de acuerdo con el informe emitido a las 6:10 horas, la franja que abarca a La Pampa y Buenos Aires, junto a regiones del Litoral, serán las principales zonas afectadas por precipitaciones. De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.
Tormentas en la franja central de Buenos Aires y La Pampa
De acuerdo con el SMN, la franja central de Buenos Aires que recorre de oeste a este la provincia está advertida por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
En el caso de La Pampa, será el sector este de la provincia donde el fenómeno de tormentas se mantendrá, con los mismos niveles de alerta que Buenos Aires, a los que se agrega la alerta por viento de nivel amarillo. Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Alerta por Zonda en Tucumán y el Noroeste
En el Noroeste Argentino las alertas se mantienen por otros motivos, en que las fuertes ráfagas y el viento cálido del Zonda serán los protagonistas. En el caso de Tucumán, el sector del Valle de Tafí se mantiene con alerta amarilla durante la tarde, es decir entre las 13 y las 18 horas, donde el viento Zonda, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, se instalaría en el departamento de Tafí del Valle y la zona interprovincial del valle de Santa María.
La alerta por viento Zonda se extiende a otras provincias del NOA, principalmente en la zona de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta en Catamarca y en la zona central de La Rioja, principalmente en Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, zona baja de Coronel Felipe Varela, zona baja de General Lamadrid y zona baja de Vinchina.
Ráfagas de más de 110 km/h en la región
En estas provincias las alertas también se elevan por vientos que afectarán a la totalidad de las provincias exceptuando a las zonas puntuales ya mencionadas, donde el viento Zonda será el fenómeno protagonista. En estos casos las provincias esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 110 km/h. El resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, pudiendo ser superadas de forma puntual.
En Santiago del Estero, la alerta rige por vientos de entre 30 y 45 km/h que podrán alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h en el centro y sur de la provincia.
El clima en el resto de Tucumán, Salta y Jujuy
El resto de la provincia de Tucumán se mantiene sin alertas meteorológicas, registrando un viernes caluroso con máxima de 28 °C y cielo parcialmente nublado. Salta y Jujuy también mantienen su pronóstico sin alertas para este viernes 6, con un clima agradable que alcanzará los 29 °C por la tarde, sin esperar tormentas ni lluvias abundantes.
En el caso del sábado 7, la zona cordillerana del NOA continuará afectada por vientos del sector oeste de 45 a 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 110 km/h, mientras que en las áreas bajas el viento sur soplará de 40 a 60 km/h con ráfagas de 80 km/h.
Mapa de alertas y pronóstico para el fin de semana
El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional muestra una clara división en el comportamiento del tiempo a lo largo del país para este fin de semana. Por un lado, la inestabilidad con tormentas de variada intensidad se recostará sobre el Litoral y el Noreste Argentino (NEA), alcanzando con especial fuerza a provincias como Chaco y Misiones, que se suman al paso de las precipitaciones torrenciales que afectarán la franja central bonaerense y el este pampeano.
Por otro lado, la atención en el Noroeste Argentino (NOA) estará puesta en la intensidad del viento. En el informe emitido este viernes a las 6:10, el organismo oficial mantiene advertencias de nivel amarillo sobre amplias áreas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, donde se esperan ráfagas potentes del sector sur y la presencia de viento Zonda en zonas precordilleranas.
Descenso térmico y cambio de tiempo desde el sábado en Tucumán
En el caso particular de Catamarca y La Rioja, la zona cordillerana sufrirá vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 110 km/h, mientras que en las áreas más bajas el viento del sector sur alcanzará velocidades de entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h. En Jujuy y Santiago del Estero, en tanto, se prevé la irrupción de vientos del sur de entre 30 y 45 km/h, acompañados por ráfagas puntuales que escalarían a los 70 km/h.
Para la provincia de Tucumán, si bien los departamentos llanos —incluyendo la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta y el sur provincial— no están bajo alerta meteorológica por precipitaciones ni vientos, el sector del Valle de Tafí y la zona interprovincial del Valle de Santa María deberán extremar las precauciones durante la tarde del viernes debido al impacto del viento Zonda, el cual soplará con intensidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que superarán los 70 km/h.
El tiempo el domingo en Tucumán
De esta manera, el fin de semana tucumano estará marcado por el ingreso de un frente frío que hará sentir su impacto desde el sábado 7. Luego de un viernes agradable pero caluroso, con una máxima estimada en 28 °C y cielo parcialmente nublado, el sábado registrará un bajón de temperatura marcado, con una máxima de apenas 22 °C y una mínima de 15 °C. Durante la madrugada y la mañana se sentirán fuertes ráfagas del viento sur de entre 60 y 69 km/h, acompañadas por un aumento paulatino de la nubosidad y una probabilidad del 10% al 40% de precipitaciones y lloviznas aisladas.
El domingo 8 el tiempo tenderá a estabilizarse en la provincia. Con vientos ya moderados del sector norte y cielo parcialmente nublado, Tucumán vivirá una jornada fresca pero agradable, con temperaturas entre los 13 °C de mínima y 22 °C de máxima, y prácticamente sin chances de lluvia. Un escenario similar se vivirá en la vecina provincia de Salta, donde la máxima caerá de los 29 °C del viernes a 20 °C el sábado, acompañada por intensas ráfagas del sur en las primeras horas del fin de semana.