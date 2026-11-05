SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se espera un viernes agradable, pero ¿qué pasará durante el fin de semana?

La temperatura máxima llegará a los 28°C y no se esperan precipitaciones durante el último día hábil de la semana.

EL TIEMPO. Se espera un viernes agradable, pero las tormentas volverían el sábado a Tucumán.
EL TIEMPO. Se espera un viernes agradable, pero las tormentas volverían el sábado a Tucumán. LA GACETA / FOTO DE ARCHIVO.
Por Redacción Sociedad Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este viernes en Tucumán una jornada agradable con máxima de 28°C y sin lluvias, debido a la estabilidad atmosférica en la región.
  • Tras un día previo que superó los 25°C, la jornada iniciará con 16°C y ascenderá gradualmente hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y noche templada.
  • El sábado regresarán las lluvias aisladas con un descenso térmico a 22°C de máxima, aunque el domingo mejorarán las condiciones con un clima primaveral.
Resumen generado con IA

Después de una jornada agradable, con una temperatura que superó los 25°C, Tucumán tendrá un viernes con condiciones meteorológicas estables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 28°C.

El último día hábil de la semana comenzará con una temperatura de 16°C y sin probabilidades de precipitaciones. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 28°C durante la tarde.

Cómo estará el tiempo durante la noche del viernes

Para las últimas horas del día, el organismo nacional anticipa cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 24°C. Las condiciones se mantendrán estables y no se esperan lluvias, por lo que la noche tendrá un ambiente templado.

El sábado volverán las lluvias a Tucumán

El panorama cambiará durante el sábado. El SMN pronostica lluvias aisladas tanto para la mañana como para la tarde, en una jornada en la que la temperatura mínima será de 15°C y la máxima llegará apenas a los 22°C.

Hacia la noche, en cambio, no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Para el domingo se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. Será una jornada agradable, con características primaverales, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pronóstico para el verano: cuáles serán las regiones con más precipitaciones y temperaturas más altas

Pronóstico para el verano: cuáles serán las regiones con más precipitaciones y temperaturas más altas

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

¿Seguirán las lluvias o saldrá el sol? Cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre en Tucumán

¿Seguirán las lluvias o saldrá el sol? Cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre en Tucumán

Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca
2

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca

¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión
3

¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
4

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo
5

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
3

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
4

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
5

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Más Noticias
La historia de Lisa David: la médica tucumana que asistió a una pasajera en pleno vuelo junto a Nelson Castro

La historia de Lisa David: la médica tucumana que asistió a una pasajera en pleno vuelo junto a Nelson Castro

Marianela Mirra habló sobre su matrimonio con José Alperovich: “Lo amo, estoy a full con él”

Marianela Mirra habló sobre su matrimonio con José Alperovich: “Lo amo, estoy a full con él”

Video: una joven murió al caer desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

Video: una joven murió al caer desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Horóscopo: los tres signos que tendrán un noviembre complicado y deberán resolver temas pendientes

Horóscopo: los tres signos que tendrán un noviembre complicado y deberán resolver temas pendientes

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Comentarios