El tiempo en Tucumán: se espera un viernes agradable, pero ¿qué pasará durante el fin de semana?

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este viernes en Tucumán una jornada agradable con máxima de 28°C y sin lluvias, debido a la estabilidad atmosférica en la región.
- Tras un día previo que superó los 25°C, la jornada iniciará con 16°C y ascenderá gradualmente hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y noche templada.
- El sábado regresarán las lluvias aisladas con un descenso térmico a 22°C de máxima, aunque el domingo mejorarán las condiciones con un clima primaveral.
Después de una jornada agradable, con una temperatura que superó los 25°C, Tucumán tendrá un viernes con condiciones meteorológicas estables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 28°C.
El último día hábil de la semana comenzará con una temperatura de 16°C y sin probabilidades de precipitaciones. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 28°C durante la tarde.
Cómo estará el tiempo durante la noche del viernes
Para las últimas horas del día, el organismo nacional anticipa cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 24°C. Las condiciones se mantendrán estables y no se esperan lluvias, por lo que la noche tendrá un ambiente templado.
El sábado volverán las lluvias a Tucumán
El panorama cambiará durante el sábado. El SMN pronostica lluvias aisladas tanto para la mañana como para la tarde, en una jornada en la que la temperatura mínima será de 15°C y la máxima llegará apenas a los 22°C.
Hacia la noche, en cambio, no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá parcialmente nublado.
Para el domingo se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. Será una jornada agradable, con características primaverales, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima.