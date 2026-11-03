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Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas y naranjas que afectarán a más de la mitad del territorio argentino durante este martes. Se prevén fuertes ventarrones en el oeste y abundantes caídas de agua con granizo en el centro y el litoral.

Clima: hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes que afectarán a algunas regiones del país (Imagen Crónica).
Clima: hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes que afectarán a algunas regiones del país (Imagen Crónica).
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla este martes para 15 provincias argentinas ante la llegada de tormentas severas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda.
  • El fenómeno combina vientos extremos y zonda en la región andina y Cuyo, con abundantes precipitaciones, caída de granizo y actividad eléctrica en el centro y litoral.
  • Las autoridades instaron a activar planes de contingencia y extremar precauciones para mitigar riesgos sobre la población, bienes materiales y servicios esenciales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este martes de 2026 una jornada de condiciones extremas e inestables que comprenderá alertas por viento zonda, lluvias y tormentas, oscilando entre advertencias de nivel amarillo y naranja en 15 provincias del país. Las regiones más afectadas enfrentarán fenómenos que pueden poner en riesgo a la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que las autoridades recomiendan activar planes de contingencia.

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El Sistema de Alerta Temprana del SMN advirtió que más de la mitad del territorio nacional se encuentra bajo vigilancia meteorológica. Las zonas afectadas se concentran principalmente en el NOA, Cuyo, el centro y la región del NEA. Mientras que para el occidente se prevén ráfagas de gran velocidad y viento zonda, el centro y el este experimentarán tormentas que variarán en intensidad entre amarilla y naranja.

Vientos intensos y zonda en el NOA y Cuyo

En Catamarca, las ráfagas del oeste alcanzarán entre 40 y 60 km/h con picos de 100 km/h por la tarde en la franja cordillerana de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, afectando además a la Puna de Belén y Tinogasta. Por su parte, la Puna de Cafayate y Puna de San Carlos en Salta, junto con la Puna de Tafí del Valle en Tucumán, también registrarán fuertes circulaciones de aire. Más al sur catamarqueño, el viento zonda se sentirá por la tarde en las zonas montañosas de Andalgalá y Belén, y en los montes de Pomán, Santa María y Tinogasta, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h, provocando visibilidad reducida, aumento de temperatura y sequedad extrema.

En La Rioja, las ráfagas del oeste de hasta 100 km/h afectarán la cordillera de General Lamadrid y Vinchina durante la tarde. En tanto, el viento zonda se concentrará en el este de la provincia, abarcando Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces y las zonas bajas de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina, bajo las mismas condiciones de rápido ascenso térmico y baja visibilidad.

Alerta por temporal en la franja cordillera y precordillera

En San Juan, la cordillera de Iglesia permanece bajo alerta por vientos de 40 a 60 km/h y ráfagas de 100 km/h. En forma paralela, el centro sanjuanino (precordilleras de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda) comparte con el centro y sur de Mendoza (precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, además de Junín, Rivadavia, la zona baja de Malargüe y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato) la alerta por viento zonda, el cual se iniciará al mediodía y se extenderá hasta la tarde.

En Neuquén, la alerta rige sobre la cordillera, afectando principalmente a Aluminé, Chos Malal y las áreas cordilleranas de Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. La advertencia amarilla prevé lluvias vespertinas de variada intensidad con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 mm, pudiendo registrarse lluvia y nieve mezclada en los sectores de mayor altitud.

Alerta naranja por severas tormentas en el centro del país

En el centro del país, las alertas toman un tono naranja distribuido entre la mayor parte de Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. En suelo cordobés, la alerta naranja abarca las zonas serranas de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. Durante la mañana habrá alerta amarilla por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, ráfagas y actividad eléctrica (20 a 40 mm), mientras que por la tarde las tormentas se intensificarán alcanzando entre 40 y 80 mm acumulados.

Asimismo, la zona baja de Cruz del Eje y Minas, junto al oeste de Pocho, San Alberto y San Javier, mantendrán alerta amarilla. Por su parte, las zonas bajas de Colón, Totoral, Calamuchita y Santa María, sumadas a Río Primero, Río Segundo y Tercero Arriba, pasarán de alerta amarilla a la mañana a naranja por la tarde. En General San Martín, Marcos Juárez y Unión la alerta naranja regirá todo el día, mientras que en Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña la alerta naranja será matutina y cambiará a amarilla por la tarde.

Situación meteorológica en San Luis, La Pampa y Buenos Aires

En San Luis, la alerta naranja por tormentas se concentrará a la mañana en la zona baja de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón, con acumulados de 30 a 50 mm y ráfagas de más de 90 km/h. En las zonas serranas de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, así como en las zonas bajas de Coronel Pringles, General Pedernera y Gobernador Dupuy, la alerta será naranja por la mañana y amarilla por la tarde.

En La Pampa, las zonas bajo alerta naranja corresponden a Chapaleufú, Maracó (General Pico), Rancul, Realicó, Trenel, Parera, Intendente Alvear, Atreucó, Santa Rosa, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Macachín, Eduardo Castex, Bernasconi, Caleu Caleu, Hucal, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Santa Isabel, Victorica y General Acha. En Buenos Aires, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia tendrán alerta naranja a la mañana y amarilla a la tarde, extendiéndose el nivel amarillo a Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, 9 de Julio, 25 de Mayo, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

El panorama de lluvias en la Patagonia y la región del NEA

En Río Negro, la alerta amarilla por tormentas comprende a Viedma, General Conesa, Río Colorado, Choele Choel, El Cuy, Valcheta, Avellaneda y Pichi Mahuida.

En el NEA, la totalidad de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas vespertinas con ráfagas intensas, actividad eléctrica y acumulados de 20 a 40 mm. En Chaco, la alerta abarca los departamentos de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Por último, en el extremo sur santafesino (Caseros y General López), el aviso se eleva a nivel naranja.

Recomendaciones ante Alerta Naranja:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.   
  • Salí solo si es necesario.   
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.   
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.   
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.   
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.   
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.   
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.   
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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