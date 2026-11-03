Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

Vientos intensos y zonda en el NOA y Cuyo

En Catamarca, las ráfagas del oeste alcanzarán entre 40 y 60 km/h con picos de 100 km/h por la tarde en la franja cordillerana de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, afectando además a la Puna de Belén y Tinogasta. Por su parte, la Puna de Cafayate y Puna de San Carlos en Salta, junto con la Puna de Tafí del Valle en Tucumán, también registrarán fuertes circulaciones de aire. Más al sur catamarqueño, el viento zonda se sentirá por la tarde en las zonas montañosas de Andalgalá y Belén, y en los montes de Pomán, Santa María y Tinogasta, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h, provocando visibilidad reducida, aumento de temperatura y sequedad extrema.