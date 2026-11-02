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Pronóstico para el verano: cuáles serán las regiones con más precipitaciones y temperaturas más altas

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el informe para noviembre, diciembre y enero y adelantó un verano atípico para algunas regiones.

Los mapas del pronóstico trimestral anticipan cuáles serán los niveles de precipitaciones y temperaturas por región.
Los mapas del pronóstico trimestral anticipan cuáles serán los niveles de precipitaciones y temperaturas por región. Gráfico del Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN difundió su informe trimestral para Argentina previendo un verano con lluvias superiores a lo normal en el Litoral y centro, bajo la influencia de El Niño.
  • El reporte para noviembre-enero anticipa marcas térmicas elevadas en el NOA y Patagonia sur, mientras que la franja central registrará temperaturas inferiores a las habituales.
  • El organismo alertó sobre eventos localmente intensos e inundaciones, por lo que instó a la población y autoridades a monitorear el Sistema de Alerta Temprana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió este fin de semana las previsiones para noviembre, diciembre y enero. Cada mes, la entidad climática hace público el pronóstico trimestral con énfasis en las precipitaciones y temperaturas. Este verano, el clima en la región se verá influido por el fenómeno de El Niño, que podría tener como característica particular la intensificación de episodios como inundaciones y sequías.

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El pronóstico trimestral del SMN publica mapas con sombreados que indican el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. Las referencias muestran probabilidades de ocurrencia de precipitaciones y de temperaturas superiores a las normales (SN), normales o superiores a la normal (N-SN), normales (N) o inferiores a las normales (IN).

Pronóstico de precipitaciones para noviembre 2026-enero 2027

Sobre la región del Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa y Buenos Aires, habrá una probabilidad de ocurrencia de precipitaciones superior a la normal.

El centro-oeste de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, centro-sur de Cuyo y centro-norte de la Patagonia tendrán probabilidades normales o superiores a las normales.

Los indicadores de normalidad recaen sobre el este del noroeste y San Juan y, los inferiores a los normales, sobre el oeste del noroeste y el sur de la Patagonia.

El SMN advirtió que esta previsión debe ser considerada sobre los valores medios del trimestre. “Se espera la ocurrencia de eventos localmente más intensos que lo habitual, especialmente sobre el centro y noreste del país”, informó el organismo. Por lo tanto, se recomienda mantenerse actualizado sobre las indicaciones más próximas consultando principalmente el Sistema de Alerta Temprana.

Pronóstico de temperaturas para noviembre 2026-enero 2027

Las previsiones para los indicadores térmicos se acercan a una mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias, según el informe. En la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, sudoeste de Santa Fe, este de San Luis, este de La Pampa y oeste de Buenos Aires, habrá temperaturas inferiores a las normales.

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El norte de Cuyo, sur de Santiago del Estero y noreste de la Patagonia tendrán indicadores normales o inferiores a los normales. Los promedios más estables se esperan para el norte del Litoral.

Las regiones que tendrán temperaturas normales o superiores a las normales serán el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta y el oeste de la Patagonia; mientras que las regiones con probabilidades de tener temperaturas más elevadas serán la región del NOA y el sur de la Patagonia.

Sin embargo, no se descarta que una menor amplitud térmica media se instale en el país. Se prevén mayores chances de registrar una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas, especialmente sobre la franja central y noroeste del país.

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