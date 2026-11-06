Alerta amarilla por fuertes vientos en Tafí del Valle: qué deben tener en cuenta quienes viajen este fin de semana

Quienes tengan previsto viajar a Tafí del Valle para disfrutar del fin de semana deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde de este viernes, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora en sectores de la región cordillerana.