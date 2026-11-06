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Alerta amarilla por fuertes vientos en Tafí del Valle: qué deben tener en cuenta quienes viajen este fin de semana

El SMN advirtió que las ráfagas podrían superar los 110 km/h en zonas cordilleranas durante la tarde del viernes. Recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre.

ARCHIVO LA GACETA
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Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes vientos este viernes para Tafí del Valle y zonas cordilleranas, debido a ráfagas que podrían superar los 110 km/h.
  • El fenómeno prevé vientos del sector oeste de hasta 70 km/h en altura y del sur de hasta 60 km/h en el resto de la región, afectando a quienes planean viajar el fin de semana.
  • Defensa Civil coordina medidas preventivas y las autoridades piden evitar actividades al aire libre y extremar la cautela en las rutas para prevenir accidentes.
Resumen generado con IA

Quienes tengan previsto viajar a Tafí del Valle para disfrutar del fin de semana deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde de este viernes, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora en sectores de la región cordillerana.

Según el organismo, las zonas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 70 km/h. Las ráfagas podrían superar los 110 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en sectores expuestos.

En el resto de las áreas alcanzadas por el aviso se esperan vientos del sector sur, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Las autoridades provinciales solicitaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar las actividades al aire libre cuando las condiciones representen un riesgo.

Además, el Gobierno informó que mantiene un monitoreo permanente del fenómeno y coordina acciones preventivas con los organismos de protección civil.

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