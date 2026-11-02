Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este lunes por tormentas severas y posible granizo en nueve provincias del NEA, Cuyo, Centro y la región pampeana.
- El fenómeno incluye ráfagas, actividad eléctrica y acumulados de 20 a 50 mm de lluvia, afectando inicialmente al NEA y desplazándose luego hacia el centro y Cuyo.
- Las condiciones climáticas adversas podrían complicar actividades habituales y causar anegamientos, con avisos que se extenderán hasta el miércoles en el norte.
Otra vez los cielos grises y los avisos meteorológicos por temporales marcarán el tono de la jornada, así como el inicio de la primera semana de noviembre de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que nueve provincias se encuentran bajo advertencia debido a este evento climático que implicará lluvias abundantes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, lo que podría causar daños además de poner en peligro el desarrollo de las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el organismo dio aviso de los fenómenos que implicarán una amenaza para las jurisdicciones este lunes. El informe de la entidad climática emitido a las 06:07 horas comprende a la región del NEA, así como al centro, el sector cuyano del país y parte de la zona pampeana. Todos estos sectores comparten la advertencia por el mismo temporal, que comprenderá tormentas de importante intensidad.
El impacto de la alerta amarilla en la región del NEA
En el sector del NEA, en la provincia de Formosa, las advertencias rigen para Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, donde los temporales comenzarán por la mañana, alrededor de las 6:00 horas, y se prolongarán hasta la tarde, a las 18:00 horas.
En Chaco, una gran extensión registrará precipitaciones por la mañana, hasta las 12 horas aproximadamente. Entre los sectores bajo riesgo se encuentran: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo. En el sector más oriental, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando registrarán lluvias de variada intensidad. De acuerdo con el SMN, los avisos climáticos se extienden hasta el miércoles.
Corrientes y Misiones abjo alerta por precipitaciones y celdas de lluvia
La región del NEA más afectada continuará con celdas de lluvia fuertes. En Corrientes, el sector de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar sufrirá las tormentas por la mañana. Ituzaingó y San Miguel registrarán tormentas por la tarde vespertina.
Misiones, otra de las provincias seriamente golpeadas por el temporal, también registrará precipitaciones por la tarde en toda la jurisdicción, destacándose la zona de Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y Sur de Guaraní. En la región del Norte de Guaraní, San Pedro, Zona alta de General Manuel Belgrano y Zona alta de Montecarlo el fenómeno comenzará por la mañana, al igual que en Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano y Zona baja de Montecarlo.
La alerta amarilla advierte acumulados significativos y ráfagas para el norte y el cuyo
Para todo el sector del NEA la alerta se repite con lluvias y tormentas de variada intensidad, donde algunas serán localmente fuertes. De acuerdo con el SMN, las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación registrada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Parte del sur de La Rioja se encuentra bajo aviso por tormentas durante la noche, entre las 18 y las 00 horas, lo que afectará a la zona de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Hacia el sur, la alerta se repite en San Luis: Zona baja de Ayacucho, Zona baja de Chacabuco, Zona baja de Junín, Zona baja de Libertador General San Martín, Zona serrana de Ayacucho, Zona serrana de Belgrano, Zona serrana de Coronel Pringles, Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón, Zona serrana de Libertador General San Martín, Zona baja de Coronel Pringles y Zona baja de General Pedernera. Asimismo, en la Zona serrana de Chacabuco, estos sectores puntuales registrarán tormentas por la noche con valores de agua caída entre 20 y 40 mm, que podrán ser superados de forma local. La Zona serrana de General Pedernera y la Zona serrana de Junín registrarán inestabilidad a partir de la tarde y valores acumulados entre los 20 y 50 mm.
Inestabilidad nocturna y alerta amarilla en Córdoba y La Pampa
En Córdoba la alerta se extiende en la mayor parte del territorio, desde la zona baja de Colón y El Totoral, pasando por Punilla, Zona serrana de Colón, Zona serrana de Ischilín, Zona serrana de Santa María, Zona serrana de Totoral, Zona serrana de Cruz del Eje, Zona serrana de Minas, Zona serrana de Pocho, Zona serrana de San Alberto y Zona serrana de San Javier, donde las advertencias rigen por la tarde. En la Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto, Zona baja de Calamuchita y Zona baja de Santa María, el aviso se extiende desde la tarde hasta la noche. En Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña los informes se limitan a la noche.
En todos estos sectores, la alerta se completa con precipitaciones intensas en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas fuertes y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación estimada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Por último, en La Pampa el aviso comprende a Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida y Loventué, donde las tormentas se concentran por la noche y los valores de agua acumulada estarán entre los 20 y 50 mm.