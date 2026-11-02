Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Parte del sur de La Rioja se encuentra bajo aviso por tormentas durante la noche, entre las 18 y las 00 horas, lo que afectará a la zona de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Hacia el sur, la alerta se repite en San Luis: Zona baja de Ayacucho, Zona baja de Chacabuco, Zona baja de Junín, Zona baja de Libertador General San Martín, Zona serrana de Ayacucho, Zona serrana de Belgrano, Zona serrana de Coronel Pringles, Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón, Zona serrana de Libertador General San Martín, Zona baja de Coronel Pringles y Zona baja de General Pedernera. Asimismo, en la Zona serrana de Chacabuco, estos sectores puntuales registrarán tormentas por la noche con valores de agua caída entre 20 y 40 mm, que podrán ser superados de forma local. La Zona serrana de General Pedernera y la Zona serrana de Junín registrarán inestabilidad a partir de la tarde y valores acumulados entre los 20 y 50 mm.