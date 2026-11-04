¿Seguirán las lluvias o saldrá el sol? Cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó una mejora del tiempo para este jueves en Tucumán, con el cese gradual de las lloviznas hacia la tarde y una temperatura máxima estimada en 24 °C.
- Tras un miércoles marcado por precipitaciones, la jornada comenzará fresca y húmeda, pero dará paso a un viernes despejado y cálido donde el termómetro llegará a 30 °C.
- La tregua climática será breve: se anticipa el regreso de las lluvias para el sábado en la provincia, junto a un marcado descenso térmico que dejará máximas de 20 °C.
Después de un miércoles marcado por las lluvias, el tiempo comenzará a mejorar levemente en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves tendrá una primera parte de la jornada con lloviznas, pero las condiciones cambiarán hacia la tarde.
Durante la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones débiles. Luego, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 24 °C, mientras que la mínima se ubicará en 17 °C.
La mejora tendrá continuidad durante el viernes. De acuerdo con las previsiones, el cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada y las temperaturas volverán a subir.
La máxima llegará a los 30 °C, por lo que se espera un día más cálido que el jueves y con condiciones más estables.
Qué día regresarán las lluvias y bajará la temperatura
Sin embargo, el buen tiempo no se extenderá durante todo el fin de semana. Para el sábado, el pronóstico anticipa un nuevo regreso de las lluvias y lloviznas en Tucumán.
Además de las precipitaciones, se espera un marcado descenso térmico. La temperatura máxima rondaría los 20 °C, mientras que la mínima sería de 13 °C, en una jornada mucho más fresca que las anteriores.