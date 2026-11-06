SociedadClima y ecología

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

El SMN emitió alertas amarillas para este viernes 6 de noviembre por tormentas, vientos fuertes y viento Zonda. Las advertencias alcanzan a 11 provincias, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h, lluvias intensas y posible caída de granizo.

El SMN anticipó fuertes ráfagas, granizo y lluvias intensas este viernes en distintas zonas del país
El SMN anticipó fuertes ráfagas, granizo y lluvias intensas este viernes en distintas zonas del país Infobae
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla este viernes para 11 provincias argentinas ante la llegada de tormentas fuertes, viento Zonda y ráfagas que podrían superar los 110 km/h.
  • El fenómeno provocará lluvias intensas y granizo en Buenos Aires y La Pampa, vientos del sur en la región central y Zonda en zonas cordilleranas y del NOA con baja humedad.
  • Las autoridades advierten sobre posibles daños, reducción de visibilidad y complicaciones viales, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada y tomar recaudos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y viento Zonda para este viernes 6 de noviembre. Las advertencias alcanzan a 11 provincias y anticipan condiciones climáticas adversas, con ráfagas intensas, posible caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

De acuerdo con el organismo, las condiciones más inestables se registrarán en sectores de Buenos Aires y La Pampa, mientras que otras regiones del centro, oeste y norte del país estarán afectadas por fuertes vientos. Además, se espera la presencia de viento Zonda en zonas cordilleranas y del NOA.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El SMN estableció una alerta amarilla por tormentas para el oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En esas regiones se prevén lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar características localmente fuertes.

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.

Vientos fuertes: las provincias bajo alerta del SMN

La advertencia por vientos comprende a Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el norte de La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, un sector del noroeste de Tucumán y una zona del sur de Salta.

En las áreas cordilleranas se esperan velocidades de entre 45 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

En el resto de las zonas alcanzadas por la advertencia, los vientos soplarán desde el sector sur, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora e incluso superar ese valor en algunos puntos.

Viento Zonda: dónde se esperan las ráfagas más intensas

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja, Catamarca y el noroeste de Tucumán.

Según el pronóstico, el fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Entre sus principales efectos, el viento Zonda puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad. Estas características pueden generar complicaciones en las zonas afectadas.

Las advertencias del organismo meteorológico corresponden al nivel amarillo, que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y daños, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
1

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
2

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
3

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
4

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
3

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
4

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa
5

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

Más Noticias
¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Comentarios