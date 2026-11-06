Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla
El SMN emitió alertas amarillas para este viernes 6 de noviembre por tormentas, vientos fuertes y viento Zonda. Las advertencias alcanzan a 11 provincias, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h, lluvias intensas y posible caída de granizo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla este viernes para 11 provincias argentinas ante la llegada de tormentas fuertes, viento Zonda y ráfagas que podrían superar los 110 km/h.
- El fenómeno provocará lluvias intensas y granizo en Buenos Aires y La Pampa, vientos del sur en la región central y Zonda en zonas cordilleranas y del NOA con baja humedad.
- Las autoridades advierten sobre posibles daños, reducción de visibilidad y complicaciones viales, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada y tomar recaudos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y viento Zonda para este viernes 6 de noviembre. Las advertencias alcanzan a 11 provincias y anticipan condiciones climáticas adversas, con ráfagas intensas, posible caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos.
De acuerdo con el organismo, las condiciones más inestables se registrarán en sectores de Buenos Aires y La Pampa, mientras que otras regiones del centro, oeste y norte del país estarán afectadas por fuertes vientos. Además, se espera la presencia de viento Zonda en zonas cordilleranas y del NOA.
Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas
El SMN estableció una alerta amarilla por tormentas para el oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En esas regiones se prevén lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar características localmente fuertes.
Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.
Vientos fuertes: las provincias bajo alerta del SMN
La advertencia por vientos comprende a Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el norte de La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, un sector del noroeste de Tucumán y una zona del sur de Salta.
En las áreas cordilleranas se esperan velocidades de entre 45 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.
En el resto de las zonas alcanzadas por la advertencia, los vientos soplarán desde el sector sur, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora e incluso superar ese valor en algunos puntos.
Viento Zonda: dónde se esperan las ráfagas más intensas
El SMN también emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja, Catamarca y el noroeste de Tucumán.
Según el pronóstico, el fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Entre sus principales efectos, el viento Zonda puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad. Estas características pueden generar complicaciones en las zonas afectadas.
Las advertencias del organismo meteorológico corresponden al nivel amarillo, que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y daños, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.