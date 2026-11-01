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El martes 10 de noviembre, LA GACETA te regala la revista sobre la visita de León XIV a Argentina

A lo largo de 32 páginas la figura del Papa propone múltiples abordajes que van derramándose hacia distintos tópicos de la realidad nacional.

VISITA DEL PAPA LEÓN XIV. Una revista para guardar para siempre.
VISITA DEL PAPA LEÓN XIV. Una revista para guardar para siempre.
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

“Serán días de gracia y de un llamamiento a vivir en la verdad y la justicia, proclamando la dignidad de las personas y animando un respeto creciente por el cuidado de la casa común”. Las palabras de monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, anticipan el espíritu con el que la Argentina se apresta a vivir un acontecimiento histórico. Entre el 8 y el 11 de noviembre estará entre nosotros el papa León XIV, en el marco de una gira apostólica sudamericana largamente esperada.

LA GACETA acompañará esos días de fiesta -para la grey católica y para la sociedad argentina en su totalidad- con la edición de una revista conmemorativa, que se entregará en forma gratuita con la edición impresa del martes 10 de noviembre. Es un regalo para guardar toda la vida, ya que a lo largo de 32 páginas la figura de León XIV propone múltiples abordajes que van derramándose hacia distintos tópicos de la realidad nacional.

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Claro que el protagonista es Robert Prevost, aquel curita misionero que llegó a Perú hace décadas y con el tiempo devino Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Álvaro Medina, enviado especial de LA GACETA, visitó Chiclayo, la localidad peruana de la que León XIV fue obispo, con la misión de conocer en profundidad al hombre que recorría esas calles predicando el Evangelio. Medina conversó con quienes lo trataron, reunió numerosos historias y las cuenta en sus crónicas de viaje.

Distintos especialistas desmenuzan en las páginas de la revista las características del papado de León XIV, heredero de un Pontífice tan carismático y determinante para la Iglesia del siglo XXI como fue Francisco. En ese sentido, la publicación de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sirvió como guía para adentrarse en su pensamiento. Hay allí un paralelismo con Rerum Novarum, encíclica de León XIII que también marcó una época. Puestos frente a frente, ambos mensajes apostólicos hablan a fondo de su tiempo y brindan valiosas conclusiones.

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Pero, ¿cómo está hoy la Iglesia? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Por dónde pasan los ejes de su trabajo cotidiano y las perspectivas para lo que viene? ¿Cómo se relaciona con los jóvenes? ¿Cómo se inserta en el incierto panorama global? Trasladamos esas inquietudes a representantes de la comunidad religiosa, quienes trazan en la revista un panorama realista, compartiendo puntos de vista y esperanzados con que esta visita de León XIV servirá para apuntalar la fe del pueblo argentino.

El Pontífice llega en un momento especial, sin dudas delicado desde que se le diagnosticó cáncer de pulmón, y a pocos días de haberse sometido a una cirugía. La determinación de viajar exhibe la firmeza de su carácter y reafirma una faceta que viene exhibiendo desde el primer día: la del estadista que no se calla, por más poderoso que sea quien está al frente. La fuerza de voluntad de León XIV sirve de ejemplo y de guía, como resaltan varios de los especialistas convocados para escribir en la revista.

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Y claro que está la otra dimensión, la histórica. Por eso volvimos a aquel tórrido día de 1987, cuando Juan Pablo II aterrizó en Tucumán y protagonizó una jornada inolvidable. Quienes tuvieron la oportunidad de vivir aquel acontecimiento narran sus experiencias en la revista; relatos conmovedores complementados con una exclusiva galería de fotos, propia de nuestro Archivo.

Serán cuatro días intensos, en los que León XIV desarrollará una agenda amplia. Se espera que millones de argentinos vayan a su encuentro durante esas jornadas, en las que habrá misas, actos y reuniones repartidas entre la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Una visita que promete marcar un antes y un después, y por eso LA GACETA la acompaña con este regalo que los lectores recibirán junto al diario el martes 10 de noviembre.

Esta nota es de acceso libre.
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