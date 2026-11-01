El martes 10 de noviembre, LA GACETA te regala la revista sobre la visita de León XIV a Argentina

El Pontífice llega en un momento especial, sin dudas delicado desde que se le diagnosticó cáncer de pulmón, y a pocos días de haberse sometido a una cirugía. La determinación de viajar exhibe la firmeza de su carácter y reafirma una faceta que viene exhibiendo desde el primer día: la del estadista que no se calla, por más poderoso que sea quien está al frente. La fuerza de voluntad de León XIV sirve de ejemplo y de guía, como resaltan varios de los especialistas convocados para escribir en la revista.