La Iglesia de Tucumán se prepara para la visita del papa León XIV: cómo participará la delegación provincial

Entre las participaciones confirmadas, Sánchez mencionó la invitación a los coordinadores de la Pastoral de Juventud para estar presentes en la vigilia, a integrantes del equipo sinodal para el rezo de vísperas junto con los obispos y al diácono recientemente ordenado Diego Soria, quien prestará servicio durante la misa en Córdoba. Además, adelantó que los muchachos Olmos estarán a cargo de una presentación musical.