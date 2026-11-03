La Iglesia de Tucumán se prepara para la visita del papa León XIV: cómo participará la delegación provincial
Resumen para apurados
- La Iglesia de Tucumán, encabezada por Carlos Sánchez, confirmó que viajará a Buenos Aires y Córdoba ante la visita del papa León XIV para acercarle el apoyo de sus fieles.
- La delegación sumará jóvenes, seminaristas y sacerdotes en vigilias y misas. Sánchez, junto al cardenal Villalba, obsequiará al Pontífice un rosario de un artesano local.
- El arzobispado confía en que este viaje pastoral fortalezca el compromiso social e impulse la fe comunitaria en el país, promoviendo la unidad ante las dificultades actuales.
La visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativas en las comunidades católicas de todo el país. En nuestra provincia, la Iglesia ya comenzó a organizar su participación en las actividades previstas en Buenos Aires y Córdoba, con delegaciones de distintas parroquias, movimientos y espacios pastorales.
Así lo confirmó a LA GACETA el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, quien anticipó que también viajará para participar de los encuentros y llevarle al Pontífice el saludo de los fieles tucumanos. En una entrevista con LG Play, explicó que la preparación comenzó con una fuerte convocatoria a la oración.
"En primerísimo lugar, la preparación espiritual, rezando y pidiéndole al Señor que lo conserve sano al Papa León", dijo. En ese sentido, contó que las comunidades incorporaron intenciones especiales en las misas y celebraciones, además de utilizar los materiales difundidos por la Conferencia Episcopal Argentina para acompañar la visita pastoral.
La delegación tendrá presencia en distintos momentos de la agenda papal. Según detalló el arzobispo, muchos fieles viajarán a Córdoba para participar de las celebraciones multitudinarias, mientras que otros estarán en Buenos Aires, especialmente durante la vigilia de jóvenes. También viajarán los seminaristas junto con sus formadores, sacerdotes y representantes de movimientos y comunidades parroquiales.
Entre las participaciones confirmadas, Sánchez mencionó la invitación a los coordinadores de la Pastoral de Juventud para estar presentes en la vigilia, a integrantes del equipo sinodal para el rezo de vísperas junto con los obispos y al diácono recientemente ordenado Diego Soria, quien prestará servicio durante la misa en Córdoba. Además, adelantó que los muchachos Olmos estarán a cargo de una presentación musical.
El regalo tucumano que recibirá el Papa
Sánchez confirmó que viajará acompañado por el cardenal Luis Héctor Villalba. Para ambos será una oportunidad especial, ya que el arzobispo todavía no conoce personalmente a León XIV. "Muchísima alegría, muchísimo gozo de poder encontrarme con él, de poder estrecharle seguramente la mano, saludarlo y poder llevarle también el cariño de todos los tucumanos", manifestó.
En ese encuentro, el prelado tiene previsto entregarle un obsequio con sello local: un rosario realizado por un artesano tucumano que recibió del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. "Me pidieron por favor que yo se los hiciera llegar, no tan solo en nombre de los vecinos de San Miguel de Tucumán, sino de todos los tucumanos", contó.
Para Sánchez, ese gesto representa mucho más que un presente. "Es como una misión de llevar el saludo y el cariño y la fe del pueblo tucumano a las manos del sucesor de Pedro", sostuvo.
Qué espera del mensaje de León XIV
Consultado sobre las expectativas en torno al discurso del Papa y la posibilidad de que incluya referencias a la situación política argentina, Sánchez remarcó que se trata de una visita pastoral y no de una actividad partidaria.
"Él viene como pastor universal a pastorear a su pueblo que peregrina acá en Argentina", explicó. Consideró que el Pontífice buscará alentar a la sociedad a crecer en fraternidad y unidad, además de recuperar los valores culturales y cristianos arraigados en el país.
En ese marco, destacó que la agenda contempla encuentros con sectores sociales diversos, entre ellos niños, personas alojadas en un cotolengo, internos del penal de Devoto, trabajadores y representantes de otras confesiones religiosas. También habrá reuniones con autoridades políticas, gobernadores, diputados y senadores.
"Viene a traer la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia para cada una de esas situaciones", señaló.
El desafío de que la visita deje una huella en Tucumán
El arzobispo también se refirió a la posibilidad de que la llegada del Papa despierte un mayor acercamiento de los argentinos a la Iglesia. Para Sánchez, el encuentro puede convertirse en un impulso para renovar la fe, especialmente en un contexto atravesado por dificultades y preocupaciones sociales.
"Va a encender el corazón, va a empezar a soplar ese fueguito que a veces queda un poquito apagado, bajo muchas cenizas, de muchas preocupaciones, de muchas dificultades", describió.
En Tucumán, explicó, ese impulso buscará continuar a través del trabajo pastoral que ya está en marcha. Mencionó las próximas asambleas de Pastoral de Juventud, de Salud y de Pastoral Carcelaria, además de las actividades vinculadas con las familias.