Mal resultado para Trump: cómo puede afectar a Milei la derrota republicana en Estados Unidos
Resumen para apurados
- Los demócratas ganaron el Congreso de EE. UU. en las legislativas ante el Partido Republicano de Trump, impulsados por un fuerte voto castigo económico de los votantes.
- La derrota en bastiones como Texas refleja el descontento social por la suba del combustible y las medidas migratorias, limitando el margen de acción del presidente.
- El cambio legislativo complicará al gobierno de Javier Milei, ya que los demócratas podrían auditar la ayuda financiera y debilitar su principal respaldo internacional.
La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos representa un revés para Donald Trump y abre un nuevo escenario político para los dos años que le quedan de mandato. Con los demócratas al frente de ambas cámaras del Congreso, el presidente estadounidense tendrá menos margen para impulsar su agenda y deberá enfrentar una oposición con mayor capacidad de control. El resultado también genera interrogantes sobre el impacto que podría tener en la relación con la Argentina y en el respaldo que Washington le brinda al gobierno de Javier Milei.
Para analizar las consecuencias de este escenario, el politólogo y analista político Patricio Adorno sostuvo en LA GACETA que "todo lo que podía salir mal para Trump salió mal" y consideró que la contundencia del resultado acelerará el desgaste de su administración.
Uno de los datos que destacó fue lo ocurrido en Texas, un histórico bastión republicano en el que el empresario Elon Musk había destinado alrededor de U$S 500 millones para financiar la campaña. Para Adorno, la derrota en ese territorio constituye una señal del cambio de preferencias dentro del electorado estadounidense.
El analista explicó que Trump comienza a transitar una etapa de pérdida progresiva de poder, un fenómeno conocido en la política como el "pato rengo". Si bien consideró que esa situación era esperable porque el mandatario no puede buscar una nueva reelección, señaló que la magnitud del triunfo demócrata acelerará los tiempos de la transición política y aumentará la presión sobre el oficialismo.
"La lectura más apropiada es pensar en un voto castigo a la administración Trump", afirmó. En ese sentido, mencionó el aumento de los precios del petróleo y el gasoil, las tensiones económicas, la competencia de productos extranjeros y las políticas impulsadas por el mandatario como algunos de los factores que alimentaron el descontento.
El impacto de la derrota de Trump en la Argentina
Uno de los puntos centrales del análisis estuvo relacionado con las consecuencias que el resultado electoral podría tener para el gobierno de Javier Milei. Adorno advirtió que la Argentina podría enfrentar mayores restricciones políticas y económicas en un contexto internacional más complejo.
"En Argentina cualquier estornudo nos enferma", graficó el politólogo al recordar la vulnerabilidad del país frente a los movimientos de la economía internacional.
En ese marco, comparó el escenario que se abre en Estados Unidos con los primeros dos años de la gestión de Milei, cuando el Congreso argentino comenzó a confrontar con mayor intensidad las iniciativas del Poder Ejecutivo. Según explicó, los demócratas buscarán controlar y fiscalizar al gobierno republicano, aunque consideró difícil que puedan paralizar por completo la gestión presidencial.
Adorno también mencionó que entre las propuestas de campaña de dirigentes demócratas estuvo la posibilidad de auditar el respaldo financiero que la administración de Trump le brindó a la Argentina mediante el swap de monedas. Esa iniciativa, advirtió, podría convertirse en un nuevo foco de tensión entre Washington y Buenos Aires.
"Lo que vemos va a ser un período de endurecimiento de las restricciones que Argentina tiene en términos económicos y políticos para seguir proyectándose dentro del marco de lo que Javier Milei considera que es su programa de gobierno", sostuvo.
El politólogo recordó, además, que Milei había apostado políticamente por sus vínculos internacionales con dirigentes de derecha, entre ellos Trump, y que una eventual victoria de Lula da Silva en Brasil, sumada a una derrota republicana en Estados Unidos, podía debilitar dos de los principales respaldos externos del Presidente argentino.
El voto latino y el desgaste de Trump
Otro de los aspectos que Adorno consideró relevantes fue el comportamiento del electorado latino. Según explicó, las políticas migratorias impulsadas por Trump durante los últimos dos años comenzaron a generar tensiones dentro de un sector que había mostrado un respaldo importante al republicano en las elecciones presidenciales de 2024.
Para el analista, el cambio también está relacionado con un malestar más amplio frente al costo de vida y las dificultades económicas que atraviesan los hogares estadounidenses.
En ese sentido, sostuvo que comenzó a resquebrajarse una de las principales promesas de Trump: la recuperación del llamado "sueño americano". Las dificultades para proyectar una vida familiar o individual con mejores condiciones económicas, señaló, dejaron de ser una preocupación exclusiva de los sectores migrantes y se extendieron a una parte más amplia de la sociedad.
Adorno también vinculó este escenario con las decisiones económicas de Estados Unidos y sus efectos sobre el resto del mundo. Explicó que la prioridad de fortalecer la economía doméstica norteamericana y las presiones sobre los mercados internacionales pueden repercutir en países vulnerables como la Argentina.
La sucesión de Trump y los nombres que ya aparecen en escena
La derrota republicana también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre quién sucederá a Trump cuando termine su segundo mandato. Adorno identificó dos figuras con perfiles diferentes que ya aparecen posicionadas dentro del espacio republicano.
Por un lado, mencionó al vicepresidente JD Vance, identificado con una línea más proteccionista y cercana al movimiento MAGA, que propone una política exterior menos comprometida con los conflictos y las responsabilidades internacionales de Estados Unidos.
Por otro, destacó al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien consideró una figura especialmente relevante para los intereses argentinos. Según explicó, Rubio representa una visión más intervencionista de la política exterior, con especial atención sobre América Latina y una mayor influencia estadounidense en el continente.
Para Adorno, ambos dirigentes aparecen entre los principales nombres que podrían disputar la sucesión del actual mandatario, aunque con proyectos diferentes sobre el papel que Estados Unidos debería ocupar en el mundo.