Mal resultado para Trump: cómo puede afectar a Milei la derrota republicana en Estados Unidos

La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos representa un revés para Donald Trump y abre un nuevo escenario político para los dos años que le quedan de mandato. Con los demócratas al frente de ambas cámaras del Congreso, el presidente estadounidense tendrá menos margen para impulsar su agenda y deberá enfrentar una oposición con mayor capacidad de control. El resultado también genera interrogantes sobre el impacto que podría tener en la relación con la Argentina y en el respaldo que Washington le brinda al gobierno de Javier Milei.