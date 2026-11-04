Trump sorprendió con un tono conciliador tras la victoria demócrata, pero nadie sabe cuánto durará

El presidente quiere que lo vean como un pacificador y podría presionar a Ucrania para que acepte un entendimiento con Rusia. La semana próxima hay conversaciones previstas en Abu Dabi. La derrota, sin embargo, puede restarle peso frente a Xi Jinping y Vladimir Putin, con quienes se espera que se reúna en Shenzhen, China, en menos de dos semanas.