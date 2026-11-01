Irán desafió a Trump y advirtió que una nueva guerra con Estados Unidos podría ser más larga

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar después de que autoridades militares iraníes advirtieran que una eventual reanudación de los enfrentamientos podría derivar en una guerra más prolongada que la anterior. El mensaje estuvo dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, cuya capacidad para controlar el desarrollo y el final de un conflicto fue puesta en duda por Teherán.