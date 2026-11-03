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Estados Unidos vota en unas elecciones clave que pondrán a prueba el poder de Donald Trump

Los estadounidenses definirán la composición de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, en una jornada marcada por el malestar económico y la tensión por el conflicto con Irán.

TRUMP PONE A PRUEBA SU PODER. Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de medio término.
TRUMP PONE A PRUEBA SU PODER. Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de medio término. FOTO/AFP
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. celebra este martes elecciones de medio término para definir el control del Congreso y 36 gobernaciones, en una prueba clave sobre la gestión de Donald Trump.
  • Con más de 57 millones de votos anticipados, los comicios se desarrollan bajo fuerte tensión por la inflación, el costo de vida y el conflicto internacional con Irán.
  • Un triunfo demócrata frenaría la agenda legislativa de Trump y abriría investigaciones oficiales, en un clima de incertidumbre ante el reconocimiento del escrutinio.
Resumen generado con IA

Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de medio término, unos comicios que pondrán a prueba el respaldo a la gestión de Donald Trump y definirán cuánto margen de maniobra tendrá el presidente para avanzar con su agenda durante la segunda mitad de su mandato. En juego están los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados.

La votación funciona como un examen nacional para la segunda presidencia de Trump, en un escenario atravesado por el malestar de la población ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

Los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara baja y mantienen posibilidades de disputar también el Senado, actualmente bajo mayoría republicana, con una composición de 53 a 47. Para quedarse con ambas cámaras necesitan sumar tres bancas en Representantes y obtener una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado.

Una eventual derrota republicana limitaría la capacidad legislativa de Trump y abriría la puerta a investigaciones parlamentarias sobre su administración.

La campaña estuvo marcada por una inversión publicitaria superior a los U$S 11.000 millones y por una importante participación anticipada: más de 57 millones de personas habían votado antes de la jornada electoral.

Las proyecciones de Decision Desk HQ anticipan una Cámara de Representantes con 241 demócratas frente a 194 republicanos. En el Senado, en tanto, prevén una mayoría demócrata de 52 a 48, aunque varias contiendas siguen abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.

Otro de los focos de atención estará puesto en la aceptación de los resultados. La expectativa creció después de que Trump volviera a cuestionar, sin presentar pruebas, la integridad de procesos electorales anteriores.

El presidente seguirá el escrutinio desde la Casa Blanca a partir de las 19, hora local. Lo hará después de una gira de campaña que incluyó actos en territorios republicanos donde los demócratas intentan ampliar su presencia y mejorar sus posibilidades electorales.

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