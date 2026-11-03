Estados Unidos vota en unas elecciones clave que pondrán a prueba el poder de Donald Trump

Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de medio término, unos comicios que pondrán a prueba el respaldo a la gestión de Donald Trump y definirán cuánto margen de maniobra tendrá el presidente para avanzar con su agenda durante la segunda mitad de su mandato. En juego están los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados.