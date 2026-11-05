Enseñame Tucumán: quinto año se prepara para una nueva semifinal

La historia de la provincia también se aprende a través de sus protagonistas, sus pueblos, sus tradiciones y los acontecimientos que marcaron a cada generación. Con esa idea como punto de partida, Enseñame Tucumán continúa su recorrido y mañana tendrá una nueva cita frente a las cámaras. Esta vez será el turno de los estudiantes de quinto año, que buscarán un lugar en la gran final del certamen de preguntas y respuestas de LA GACETA.