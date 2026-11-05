Enseñame Tucumán: quinto año se prepara para una nueva semifinal

La historia de la provincia también se aprende a través de sus protagonistas, sus pueblos, sus tradiciones y los acontecimientos que marcaron a cada generación. Con esa idea como punto de partida, Enseñame Tucumán continúa su recorrido y mañana tendrá una nueva cita frente a las cámaras. Esta vez será el turno de los estudiantes de quinto año, que buscarán un lugar en la gran final del certamen de preguntas y respuestas de LA GACETA.
A las 19 comenzará la segunda semifinal televisiva de la edición 2026. Cinco parejas de alumnos de escuelas de distintos puntos de la provincia se enfrentarán en una competencia que pondrá a prueba los conocimientos adquiridos durante meses de preparación. La transmisión podrá seguirse por LG Play, Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.
Después de la primera semifinal, protagonizada por los representantes de cuarto año, la competencia avanza con una nueva categoría y otros estudiantes que llegan desde sus instituciones con el desafío de demostrar cuánto conocen sobre el lugar donde viven. Detrás de cada pareja hay un proceso de estudio, lecturas compartidas y acompañamiento docente que comenzó mucho antes de la llegada al estudio de televisión.
Organizado con el apoyo del Ministerio de Educación de Tucumán, el certamen está destinado a alumnos de cuarto, quinto y sexto año del Ciclo Orientado de la secundaria. La iniciativa combina contenidos de Ciencias Sociales con una dinámica de competencia que busca despertar el interés por la historia provincial y promover el conocimiento de la identidad tucumana.
Antes de las cámaras
Aunque las semifinales se desarrollan en un estudio de televisión, el recorrido de Enseñame Tucumán comienza en las escuelas. Allí, los estudiantes se organizan en parejas, estudian el material bibliográfico y participan de las primeras instancias eliminatorias. La preparación involucra también a los docentes, que acompañan las lecturas y ayudan a organizar el trabajo sin descuidar las actividades habituales del calendario escolar.
La edición 2026 alcanzó a más de 4.500 alumnos de 312 instituciones educativas, entre establecimientos públicos, privados y escuelas técnicas. La convocatoria superó ampliamente la participación de la primera edición y permitió extender la propuesta a diferentes localidades y comunidades educativas de la provincia.
El certamen se desarrolló en tres etapas. La primera fue la escolar, en la que cada institución seleccionó a sus representantes. Luego llegó la instancia interescolar, organizada en cinco sedes distribuidas por circuitos territoriales. En esos encuentros, las parejas compitieron para conseguir un lugar en la etapa provincial, que ahora se desarrolla a través de los programas televisivos.
La dinámica de las semifinales propone algo más que responder correctamente una serie de preguntas. Los participantes deben poner en juego sus conocimientos, resolver desafíos y trabajar junto a sus compañeros. La rapidez para encontrar una respuesta, la capacidad de escuchar al otro y el manejo de los nervios también forman parte de la competencia.
La conducción está a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad. Después de esta segunda semifinal, llegará el turno de los representantes de sexto año. Las tres categorías definirán a sus clasificados para la gran final, prevista para el miércoles 18 de noviembre. El premio principal será un viaje a Villa Carlos Paz para los ganadores y sus compañeros de curso.
Uno de los objetivos centrales del concurso es que los adolescentes puedan acercarse a la provincia desde una perspectiva que vaya más allá de los contenidos habituales de las clases.
Este año, la propuesta incorporó contenidos relacionados con los 60 años del cierre masivo de los ingenios azucareros, un proceso que tuvo consecuencias profundas en la economía y la vida social de Tucumán. También se incluyeron temas sobre las comunidades de inmigrantes, sus asociaciones, celebraciones y tradiciones, además de los pueblos originarios, sus territorios y sus saberes ancestrales.
Más allá de los resultados, el certamen propone una forma de acercarse al conocimiento que combina el estudio con la experiencia compartida. Las preguntas sobre los ingenios, las comunidades originarias, las migraciones o los acontecimientos históricos no quedan solamente en los libros: permiten reconocer las marcas de ese pasado en la vida cotidiana de Tucumán.
Los protagonistas de la historia
Las cinco parejas que competirán en la semifinal de quinto año son:
Thiago Romero y Valentín Lizárraga, representantes del Colegio San Isidro Labrador.
Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre.
Leila Romero y Gael Zanzul, del Instituto San Pablo Apóstol.
María Lucía Córdoba y Bahiana Abigail Galarza Ganin, de la Secundaria de Yonopongo.
Ana Julieta Sánchez Medina y Ulises Usqueda, del Instituto Santa Bárbara.
La instancia será transmitida a las 19 por LG Play, canal 11 de CCC y canal 7 de Flow.