Libro: ¿por qué seguir haciendo arte hoy en Tucumán?

En el prólogo, Ana Won y Pablo Romero explican el sentido de la convocatoria: “la consigna que propusimos fue sencilla de formular, aunque no necesariamente de responder: pensar en los resultados de la propia práctica a través del territorio”. La invitación, precisan, consiste en indagar cuánto de la producción artística está atravesado por la experiencia de vivir y trabajar en Tucumán, pero también por las imágenes, los recuerdos, los deseos y las ficciones que se construyen alrededor de ese lugar.