Libro: ¿por qué seguir haciendo arte hoy en Tucumán?

La editorial Aguacero presenta en arteBA un libro que reúne textos de 15 artistas visuales de la provincia. La publicación, realizada en coedición con el estudio de producción para artistas Dicha, propone reflexionar sobre las formas de producir, imaginar y habitar Tucumán. El lanzamiento se realiza en el marco de la 35ª edición de la feria de arte contemporáneo de Buenos Aires, que concluye mañana en La Rural.
“Tucumán no existe, la fundamos todo el tiempo” es el título del volumen que reúne diferentes miradas sobre el territorio, su representación y las ficciones que contribuyen a construirlo. La propuesta toma como punto de partida una representación imaginaria y caprichosa de San Miguel de Tucumán realizada por Guamán Poma de Ayala, para abrir desde allí interrogantes sobre las imágenes con las que se define y se interpreta un lugar.
Desde esa perspectiva, Tucumán aparece como una construcción que se transforma a través de relatos, de memorias, de deseos y de experiencias. Los 15 artistas convocados exploran, desde sus propias prácticas, los vínculos entre la experiencia concreta de habitar una provincia y las posibilidades de imaginarla, de representarla y, en especial, de reinventarla.
Los textos que integran el libro pueden leerse a partir de dos grandes líneas: el problema de la representación y las posibilidades que abre la fantasía. Ambas atraviesan una pregunta central: cuánto de la producción artística está condicionado por el lugar en el que se desarrolla y cuánto contribuye, a su vez, a transformar la percepción de ese territorio.
En el prólogo, Ana Won y Pablo Romero explican el sentido de la convocatoria: “la consigna que propusimos fue sencilla de formular, aunque no necesariamente de responder: pensar en los resultados de la propia práctica a través del territorio”. La invitación, precisan, consiste en indagar cuánto de la producción artística está atravesado por la experiencia de vivir y trabajar en Tucumán, pero también por las imágenes, los recuerdos, los deseos y las ficciones que se construyen alrededor de ese lugar.
Los autores del prólogo plantean, además, una pregunta que conecta la reflexión estética con las condiciones concretas de la práctica artística: “se trata de indagar en qué es lo que sostiene ese deseo y por qué se insiste en seguir siendo artista en un lugar donde muchas veces no existen condiciones materiales para serlo”.
Protagonistas
Participan del volumen Carlota Beltrame, Rolo Juaréz, Sandro Pereira, Hernando M. Migueles, Cecilia Luján, Andrei Fernández, Eugenia Bulacios Zamora, Mariano Martínez, Gaspar Núñez, Adrián Sosa, Rocío Rivadeneyra, Diego Gelatti, Manuel Garay, Marcos Meternicht y Virginia Ríos.
La publicación inaugura Pensamiento Híbrido, una nueva colección de Aguacero dedicada a textos de discusión sobre arte y literatura que buscan aportar herramientas para pensar el presente. La coedición se realiza junto con Dicha, un estudio de producción para artistas fundado en 2024 por la artista Ana Won y por la diseñadora María José Vera.
La presentación tiene lugar en el booth 69 de la sección Utopía de arteBA, donde Dicha participa este año con una propuesta integrada con obras de Julieta Papa, Mariana Ponce, Sofía Noble, Pablo Masino, Bruno Juliano, Rosalba Mirabella y Fued Amin.
Después de su lanzamiento en el encuentro porteño, “Tucumán no existe, la fundamos todo el tiempo” estará disponible en librerías y para la compra a partir del 5 de noviembre. Su presentación formal también está prevista para el mes próximo.