“Bitácora de un viaje”, de Silvia Neme de Mejail

“Un libro nace porque alguien tiene algo que decir. Puede decirse bajo la forma de un ensayo, por medio de un poema, por medio de un diario, de una bitácora de un viaje. Y además tiene muchos discursos incorporados; poesías y relatos de acontecimientos que han ocurrido durante el viaje”. Así describió la profesora Adriana Corda “Bitácora de un viaje”, el libro de Silvia Neme de Mejail, presentado este jueves en el Centro Cultural Alberto Rougés. “Ella cuenta con la vivencia del deseo, del deseo concretizado. Esto nace de un cuaderno, y lo dice: ‘Si recuerdo lo que conocí y viví, es porque lo relato en mi diario, gran compañero de mi viaje’. Es decir que este libro tiene su genotexto. Al escribirlo durante el viaje, le pone la emoción de la persona que por primera vez está en una catedral que la enmudece y además agrega el dato histórico”.