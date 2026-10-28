Libros: “Relatos de Humba”, una travesía que se inicia en la Italia profunda y llega a Tucumán

¿Qué implicó abordar esta historia? “Es romper todos los relojes de arena y bucear en el torrente de sangre que nos conecta con la vida de nuestros antepasados, que continúa en nuestras venas a pesar de la forma espiritual que asumen esos seres queridos y aún aquellos que no conocimos”, sostiene Rivas en el prólogo. Por su parte, en el comentario de la contratapa la escritora Honoria Zelaya de Nader afirma: “esta novela es un árbol de historias entrelazadas. Nos dice que nuestros ancestros no terminan al irse: que somos un rompecabezas hecho de piezas que ellos dejaron”.