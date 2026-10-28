Libros: “Relatos de Humba”, una travesía que se inicia en la Italia profunda y llega a Tucumán

La búsqueda de las raíces ancestrales, en un clima marcado por la nostalgia, se traduce en un viaje entre aquella Italia profunda dejada por los antepasados y el presente marcado por la geografía tucumana. El encuentro de esos mundos conforma “Relatos de Humba”, novela que Bruno Cinellu presentará hoy a las 19 en el Anfiteatro San Miguel Arcángel (Monteagudo 115). Se referirá a la obra Miguel Giuggiolini, quien a la vez aportará su talento musical con canciones en español e italiano. Además, acompañarán al autor en la mesa panel Manuel Rivas, director de Letras de Fuego Ediciones, y el escritor Rodolfo Atilio Torasso.
Arquitecto de profesión y por naturaleza emprendedor, Cinellu ha publicados varios libros, entre ellos “Mandarinas al sol” (2022), “Palabras para navegar” (2023) y “4:42... La Hora” (2024). Participó en diversas antologías y es socio de la Sociedad Argentina de Escritores. Esta novela representa una experiencia muy personal, que involucró el patrocinio de tres comunas italianas (Cassaro, Cigliano, Bono), todas mencionadas en el desarrollo de la narración. Se agrega la declaración de “interés cultural” por parte del Viceconsulado de Italia en Tucumán.
¿Qué implicó abordar esta historia? “Es romper todos los relojes de arena y bucear en el torrente de sangre que nos conecta con la vida de nuestros antepasados, que continúa en nuestras venas a pesar de la forma espiritual que asumen esos seres queridos y aún aquellos que no conocimos”, sostiene Rivas en el prólogo. Por su parte, en el comentario de la contratapa la escritora Honoria Zelaya de Nader afirma: “esta novela es un árbol de historias entrelazadas. Nos dice que nuestros ancestros no terminan al irse: que somos un rompecabezas hecho de piezas que ellos dejaron”.
A estas palabras las refrenda Cinellu cuando se refiere a esta travesía autobiográfica con forma de libro: “trataré, junto a ustedes, de entender antiguas historias, uniendo viejos hilvanes de un desgastado tejido misterioso. Llegó hasta nuestros días y se trata de la vida propia y ancestral de Humba, quien es el relator que reconstruye esta historia”.
Encuentro de la poesía en Monteros
Entre esta tarde y el sábado se desarrollará la edición número 34 del Encuentro Nacional de Poetas, Escritores & Cantautores “Manuel Aldonate”. Organiza la Peña Cultural El Tejar, con el apoyo del Gobierno provincial, la Legislatura, el Municipio de Monteros y el Concejo Deliberante de esa ciudad.
Las actividades comenzarán hoy a las 19.30, con el acto inaugural en la plaza Bernabé Aráoz (en caso de lluvia se hará en el Salón de Mujeres Monterizas, ubicado en Leandro Aráoz 271). Allí se proyectará el video-poema “El hombre en el Paisaje”, de Jacinta Racedo (Buenos Aires). Luego hablarán Federico Pecchia (Buenos Aires) y el presidente de El Tejar, Marcos Martínez. A continuación se presentará el espectáculo musical “Memorias de la Maloja”, de la Escuela de Arte Popular Monteros, con la coordinación de Jeremías Nieva y Alejandro López Araujo.
Finalmente, se le otorgará una distinción al cantautor y poeta riojano Pancho Cabral, quien realizará el cierre musical. A las 21.30 tendrá lugar la cena con la tradicional Peña Poética Musical, de la que participarán el dúo La Hilda, con Gaby Agüero y Carla Guzmán; junto a Rafael Abdala, Andrea Medina, Coqui Sosa y Federico Pecchia.