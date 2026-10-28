Otros Mundos Posibles: entrevista a Brian Hock

A partir de las lecturas de Úrsula K. Le Guin, Piotr Kropotkin y demás autores que han planteado otras formas de coexistir, nace la convocatoria Otros mundos posibles. Creo que el postcapitalismo funciona como una pregunta abierta sobre nuestras formas de producir y relacionarnos. Me parece vigente y necesario explorar alternativas desde las condiciones materiales que tenemos, reconociendo las contradicciones que atraviesan cualquier intento de transformación. Ramaraíz pone en práctica algunas de estas ideas, aunque no signifique una ruptura con las dinámicas del mercado en las que estamos inmersos. Por ejemplo, la encuadernación artesanal, las microtiradas a demanda, la reutilización de materiales y la simbiosis con otros emprendimientos, autores y artistas son algunas de ellas. Personalmente, no creo que una microedición artesanal, considerada de forma aislada, pueda definirse como postcapitalista. Sin embargo, cuando se articula con otras experiencias y permite ensayar otras maneras de producir, distribuir y relacionarnos, puede ayudar a crear alternativas a las lógicas dominantes.