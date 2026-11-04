Por qué es importante para Argentina la elección en EEUU

Actualmente, los republicanos tienen mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin embargo, las proyecciones electorales abren la posibilidad de que ese escenario cambie. Segú Sabio, una de las principales dificultades que enfrenta el oficialismo está relacionada con el impacto de las decisiones económicas y de política exterior sobre la vida cotidiana de los estadounidenses.