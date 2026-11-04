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Por qué es importante para Argentina la elección en EEUU

Si Trump queda debilitado al perder el control del Congreso, su política exterior también cederá

IMPACTO INTERNACIONAL. La experta explicó cómo podría afectar el frente externo una derrota presidencial.
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Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos representan una prueba política clave para Donald Trump. El presidente busca conservar la mayoría republicana en el Congreso, pero el descontento social por la situación económica y las decisiones de política exterior podrían convertirse en un obstáculo para sus aspiraciones.

Así lo analizó Macarena Sabio, especialista en Relaciones Internacionales, durante una entrevista en la que explicó por qué estos comicios pueden marcar un punto de inflexión para la administración estadounidense y cuáles serían sus posibles consecuencias en el escenario internacional.

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“Para Trump poder conservar las bancas que tiene hoy el Partido Republicano en el Congreso es muy importante”, sostuvo Sabio. Según explicó, el mandatario ejerce un liderazgo fuerte, con una tendencia a concentrar el poder, por lo que necesita el respaldo legislativo para fortalecer su administración.

Actualmente, los republicanos tienen mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin embargo, las proyecciones electorales abren la posibilidad de que ese escenario cambie. Segú Sabio, una de las principales dificultades que enfrenta el oficialismo está relacionada con el impacto de las decisiones económicas y de política exterior sobre la vida cotidiana de los estadounidenses.

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La especialista identificó dos factores centrales. Por un lado, la guerra comercial impulsada por Trump, especialmente con China, a través de la suba de aranceles. Según explicó, esas medidas encarecieron productos y afectaron distintas etapas de las cadenas de suministro y producción, con consecuencias sobre los precios internos.

Por otro lado, mencionó el conflicto bélico con Irán y el malestar que generó en sectores de la sociedad estadounidense.

“Ha sido una guerra que se inició casi de un momento a otro, sin mucha explicación y sin mucha aprobación o respaldo de la sociedad civil”, señaló. A esto se suma el aumento del petróleo, que repercutió sobre los precios de otros productos y profundizó las dificultades económicas de los hogares.

De lo interno a lo externo

Para la especialista, estos factores terminaron trasladándose a la política interna y pueden debilitar las posibilidades electorales del Partido Republicano.

Un eventual retroceso republicano no necesariamente significaría una crisis institucional o el final de la capacidad de gobierno de Trump, pero sí podría obligarlo a modificar su estrategia.

Sabio explicó que, si los demócratas consiguen mayor representación legislativa, el presidente tendrá que negociar más para conseguir la aprobación de sus iniciativas.

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“Esto implica que tiene que negociar más, que algunas leyes quizás no salen tan fácil como él quisiera o algunas leyes no salen”, afirmó. La especialista consideró que esa situación también podría funcionar como un mecanismo de equilibrio frente a la concentración de poder que caracteriza al liderazgo de Trump.

“Quizá es algo que puede encaminar y frenar un poco estos impulsos de querer concentrar tanto el poder”, analizó.

En ese sentido, destacó que el sistema político estadounidense tiene una distribución del poder que obliga al Ejecutivo a interactuar con otros actores institucionales, entre ellos el Congreso y el Poder Judicial, además de los medios de comunicación y las empresas.

El peso en nuestro país

Uno de los interrogantes que plantean estas elecciones es si un eventual debilitamiento legislativo del presidente estadounidense podría modificar su intervención en los conflictos internacionales.

Según Sabio, el impacto inicial estaría relacionado con la imagen de fortaleza que Trump busca proyectar hacia el exterior.

Sin embargo, también podría obligarlo a revisar algunas de sus decisiones en materia de política internacional.

En particular, mencionó la guerra con Irán, cuyo desarrollo consideró una de las principales fuentes de cuestionamiento a la administración republicana.

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“Si pierde las elecciones puede significar un freno o una revisión por lo menos a esa política puntual en las cuestiones de los con la especialista respecto del impacto que pude tener más allá de las fronteras estadounidenses.

La especialista también se refirió a las posibles consecuencias para América Latina y, especialmente, para la Argentina. En su análisis, un cambio en la composición del Congreso estadounidense no tendría un efecto directo sobre el vínculo bilateral, aunque podría modificar los tiempos y las condiciones en las que Washington toma decisiones.

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