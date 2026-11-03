Comicios legislativos en EEUU: un lento conteo anticipa un duro golpe para Donald Trump

El Senado y la Cámara de Representantes, en disputa

En el Senado, el umbral para alcanzar el control de la cámara es de 50 bancas, mientras que en la Cámara de Representantes se necesitan 218 escaños. El panorama parcial muestra a los demócratas avanzando en ambas disputas, aunque el resultado final dependerá de las carreras que permanecen abiertas y del ritmo del conteo en los distintos estados.