Elecciones en Estados Unidos: cerraron los primeros colegios y comenzó el recuento de votos

Resumen para apurados
- Este martes comenzó el recuento de votos en EE.UU. tras el cierre de mesas en Kentucky e Indiana, comicios clave para definir el control legislativo del gobierno de Donald Trump.
- La jornada estuvo marcada por una alta participación, con más de 50 millones de votos anticipados en disputas por 435 bancas de Diputados, 35 del Senado y 36 gobernaciones.
- El resultado final determinará el balance de poder en el Capitolio y la capacidad de Trump para avanzar con sus reformas o enfrentar un bloqueo institucional hasta 2026.
La jornada electoral de medio término avanza en Estados Unidos con una importante movilización de votantes. Kentucky e Indiana fueron los primeros estados en cerrar sus mesas, mientras comienza a definirse el futuro del control del Congreso y el poder político de Donald Trump.
Las elecciones legislativas de este martes representan una prueba clave para el presidente republicano, ya que están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados.
La atención comienza a concentrarse en Kentucky, uno de los primeros territorios en concluir la votación. Allí, el republicano Andy Barr y el demócrata Charles Booker compiten por la banca del Senado que dejará vacante Mitch McConnell, histórico referente del Partido Republicano en el Congreso.
Millones de estadounidenses participaron de la jornada electoral
Los comicios registraron una importante concurrencia en distintos puntos del país. A los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas este martes se suman los más de 50 millones de sufragios emitidos durante el período de votación anticipada, una cifra que superó los registros de 2022 en prácticamente todos los estados con disputas competitivas por bancas en el Senado.
En Ohio, varios de los condados más poblados, entre ellos Franklin y Hamilton, registraban niveles de participación superiores a los de las últimas elecciones legislativas y cercanos a los de las presidenciales de 2024.
También se observaba una intensa actividad electoral en Florida, Nevada, Georgia y Texas, aunque los datos disponibles todavía no permiten establecer un balance definitivo de la concurrencia.
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, estimó que alrededor de 1,4 millones de personas votarían durante este martes, un volumen ligeramente superior al registrado hace dos años.
El récord de participación en unas elecciones legislativas de medio término se alcanzó en 2018, cuando más de 120 millones de estadounidenses emitieron su sufragio. En 2022, la cifra descendió a unos 112 millones. El número definitivo de votantes de estos comicios se conocerá una vez que cierren los centros electorales en todo el país.
Donald Trump sigue de cerca los resultados y apuntó contra una periodista
En medio de la jornada electoral, Trump aseguró que estaba siguiendo por Fox News la cobertura de las elecciones y los resultados previos al cierre de las mesas. El mandatario publicó un mensaje en su red social Truth Social, aunque no hizo comentarios sobre las primeras tendencias ni sobre el desempeño de su partido.