Elecciones en Estados Unidos: cerraron los primeros colegios y comenzó el recuento de votos

Millones de estadounidenses participaron de la jornada electoral

Los comicios registraron una importante concurrencia en distintos puntos del país. A los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas este martes se suman los más de 50 millones de sufragios emitidos durante el período de votación anticipada, una cifra que superó los registros de 2022 en prácticamente todos los estados con disputas competitivas por bancas en el Senado.