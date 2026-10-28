Flávio Bolsonaro dejó Brasil y pidió asilo en Estados Unidos

Antes, los medios Metrópoles, CNN Brasil y Folha señalaron que el destino final del senador sería Miami, como finalmente se dio. El diputado Mauricio Marcon, también integrante del PL, afirmó en un video publicado en redes sociales que su colega había partido hacia Estados Unidos con la intención de buscar asilo. Marcon sostuvo que Bolsonaro podría haber viajado desde Venezuela o Argentina y que, desde territorio estadounidense, denunciaría al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).