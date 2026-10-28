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Flávio Bolsonaro dejó Brasil y pidió asilo en Estados Unidos

Tras haber perdido las elecciones contra Lula, el senador debía entregar todos sus documentos, pero no cumplió con el plazo y abandonó el país.

ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA. Flávio Bolsonaro en conferencia de prensa, a poco de ser derrotado por Lula en el balotaje del domingo pasado. fotos afp
ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA. Flávio Bolsonaro en conferencia de prensa, a poco de ser derrotado por Lula en el balotaje del domingo pasado. fotos afp
Por Redacción Mundo 28 Octubre 2026

Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) y candidato conservador derrotado en el balotaje presidencial de Brasil, abandonó el país rumbo a Estados Unidos junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. La información fue confirmada no sólo por allegados al legislador, sino también por distintos medios y agencias de noticia. Esto, mientras fuentes policiales aseguraron que no existía un registro formal de su salida del territorio brasileño.

En la tarde de ayer, el abogado mexicano Simón Levy, vinculado al movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente estadounidense Donald Trump, aseguró que Bolsonaro había llegado “a salvo” a Estados Unidos tras salir de su país ayer. Lo hizo por intermedio de una publicación en la red social X. Minutos después, esta información fue confirmada por la CNN Brasil. El líder del Partido Liberal en la Cámara de Diputados de Brasil, Sóstenes Cavalcante, defendió la salida de Bolsonaro y afirmó: “Su decisión debe ser comprendida”.

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Antes, los medios Metrópoles, CNN Brasil y Folha señalaron que el destino final del senador sería Miami, como finalmente se dio. El diputado Mauricio Marcon, también integrante del PL, afirmó en un video publicado en redes sociales que su colega había partido hacia Estados Unidos con la intención de buscar asilo. Marcon sostuvo que Bolsonaro podría haber viajado desde Venezuela o Argentina y que, desde territorio estadounidense, denunciaría al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).

La supuesta salida se produjo en medio de restricciones judiciales. El domingo 25 de octubre, pocas horas después de la derrota electoral, De Moraes ordenó cancelar los pasaportes del senador, incluido el diplomático, y le dio 24 horas para entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que tuviera en su poder.

La resolución también estableció la prohibición de abandonar Brasil y dispuso activar una alerta migratoria en el sistema Sonar, utilizado para controlar los desplazamientos internacionales. La Policía Federal informó que canceló los documentos porque el legislador no cumplió con el plazo establecido.

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El lunes, Bolsonaro había asegurado que no tenía intención de abandonar el país. En un video difundido en redes sociales, relató que agentes federales lo abordaron cuando salía de la residencia de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

El senador cuestionó la decisión judicial, negó haber anunciado que se marcharía al extranjero y afirmó que entregaría sus pasaportes. También anticipó que buscaría impugnar el resultado electoral por un supuesto abuso de poder político y económico. La fórmula de Lula obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% del candidato conservador.

Investigación

Las medidas judiciales se inscriben en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas en la que también está involucrado el abogado Willer Tomaz. La Policía Federal analiza posibles operaciones financieras relacionadas con plataformas de apuestas deportivas en línea.

EN BRASILIA. La residencia desde donde la familia Bolsonaro se fue. EN BRASILIA. La residencia desde donde la familia Bolsonaro se fue.

Según publicó el portal G1, los investigadores detectaron indicios de una posible conexión entre Bolsonaro y una cuenta bancaria perteneciente a una empresa del letrado. El senador niega cualquier vínculo con las maniobras investigadas. De Moraes también prohibió que ambos mantengan contacto, directa o indirectamente, por cualquier medio.

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Paralelamente, la Policía Federal investiga el financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre la vida de Jair Bolsonaro. Según la información difundida, la producción habría recibido al menos 65 millones de reales, unos 10 millones de dólares, de Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central tras acusaciones de presuntos fraudes millonarios.

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