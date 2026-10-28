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El viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: una situación que suma interrogantes y tensión

Legisladores brasileños reclamaron la detención del senador y una alerta de Interpol. La versión de un posible paso por Argentina.

EN PUERTO IGUAZÚ. El avión que abrió sospechas de una fuga.
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Por Redacción Mundo 28 Octubre 2026

El gobierno de Donald Trump estaba al tanto del viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y le concederá asilo al senador del PL, según dijeron al diario Folha de San Pablo aliados de la familia que mantienen vínculos con ese país. Según versiones, el gobierno estadounidense habría participado activamente en el plan y les dará visados a los miembros de la familia, informó una fuente del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato.

Otra persona cercanaal clan afirmó que el senador no salió a través de Argentina, pese a que en un primer momento, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Marcon, había asegurado que el viaje se hizo “a través de Venezuela o de Argentina, hacia Estados Unidos”.

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Tres legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), la formación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron ayer al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la prisión preventiva de Bolsonaro, que dejó vencer sin cumplir la orden de entregar sus pasaportes. Los diputados federales Lindbergh Farias y Rogério Correia y la diputada electa Ana Elisa reclamaron además que, si se dicta la orden de detención, el nombre del hijo mayor de Jair Bolsonaro se incluya en la Difusión Roja de Interpol. Se trata del aviso que la organización distribuye entre sus 196 países miembros para localizar a un prófugo y pedir su arresto provisional mientras se tramita la extradición.

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Habría cruzado a Misiones

La sospecha de fuga comenzó de una información publicada en Infobae. En esta se dijo que Flávio habría cruzado a Misiones con su documento de identidad brasileño para embarcar en Puerto Iguazú en un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly. La compañía había iniciado los trámites de aduana y migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. El avión salió del Aeroparque de Buenos Aires a las 22.15 del lunes y aterrizó en Iguazú a las 23.45. La Policía Federal de Brasil contactó a autoridades argentinas para verificar si el senador y ex candidato presidencial cruzó la frontera en Misiones. En respuesta, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina afirmó en un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”. El organismo añadió que inspeccionó la aeronave y la tripulación, que la documentación de la empresa estaba en regla y que ningún plan de vuelo incluía a la familia Bolsonaro. “Si el senador entró al país, lo hizo sin pasar por un control oficial”, publicó el diario.

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