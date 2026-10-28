El viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: una situación que suma interrogantes y tensión

Habría cruzado a Misiones

La sospecha de fuga comenzó de una información publicada en Infobae. En esta se dijo que Flávio habría cruzado a Misiones con su documento de identidad brasileño para embarcar en Puerto Iguazú en un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly. La compañía había iniciado los trámites de aduana y migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. El avión salió del Aeroparque de Buenos Aires a las 22.15 del lunes y aterrizó en Iguazú a las 23.45. La Policía Federal de Brasil contactó a autoridades argentinas para verificar si el senador y ex candidato presidencial cruzó la frontera en Misiones. En respuesta, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina afirmó en un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”. El organismo añadió que inspeccionó la aeronave y la tripulación, que la documentación de la empresa estaba en regla y que ningún plan de vuelo incluía a la familia Bolsonaro. “Si el senador entró al país, lo hizo sin pasar por un control oficial”, publicó el diario.