La televisión pública china le impone censura al fútbol español por dichos de Mbappé contra Mao Zedong

El meme

La polémica comenzó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia con un “dictador chino”, según declaró el delantero francés, en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong.