La televisión pública china le impone censura al fútbol español por dichos de Mbappé contra Mao Zedong
La polémica comenzó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia con un “dictador chino”, según declaró el delantero francés.
La televisión pública china CCTV privó a sus espectadores de ver el partido de Liga del Real Madrid, cumpliendo así su anuncio de suspender la difusión del campeonato español tras las palabras de Kylian Mbappé sobre el ex dirigente chino Mao Zedong.
El partido previsto entre Racing de Santander y el equipo madrileño, en el que juega el futbolista francés, no se emitió en ninguno de los dos canales deportivos de la CCTV, constató la AFP.
Ninguno de los otros partidos de la 11ª jornada de Liga ha sido retransmitido en directo por la televisión pública china por el momento.
Las declaraciones de Mbappé llevaron a varias marcas chinas a romper sus acuerdos de patrocinio con el jugador, a pesar de las disculpas presentadas ese mismo día por el capitán de la selección de Francia.
Según LaLiga, la televisión pública china había retransmitido hasta ahora en directo todos los partidos del campeonato español.
El meme
La polémica comenzó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia con un “dictador chino”, según declaró el delantero francés, en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong.
Este último es una figura central de la historia china, aún descrito oficialmente como un héroe pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.