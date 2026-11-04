Marcha atrás en el cobro de Ganancias a venta de Cedear

El Gobierno nacional dio marcha atrás con la propuesta de gravar con el impuesto a las Ganancias las operaciones con certificados de depósito argentinos (Cedear) y retirará ese apartado del proyecto de Ley de Competitividad Financiera que ingresó en la Cámara de Diputados. Con la firma del presidente Javier Milei, los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el proyecto busca “modificar diversos cuerpos normativos con la finalidad de eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, y profundizar en el camino de fortalecer la seguridad jurídica y la libertad económica”.