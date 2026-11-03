Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes repudiaron el violento ataque a mujeres trans en los lagos de Palermo

En tanto, María Becerra manifestó su dolor e indignación por el hecho y llamó a la sociedad a involucrarse activamente en la defensa de los derechos del colectivo LGBTQ+. "Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia", sostuvo Becerra. Asimismo, remarcó que el compromiso debe ser colectivo y convocó a movilizarse en la marcha del próximo 7 de noviembre "por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo".