Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes repudiaron el violento ataque a mujeres trans en los lagos de Palermo
Las referentes de la música urbana argentina expresaron su indignación en redes sociales luego de que un grupo de jóvenes agrediera con palos a trabajadoras sexuales cerca del Lago de Regatas y difundiera la agresión; la Policía acudió al lugar pero no se registraron detenidos.
Resumen para apurados
- Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes repudiaron un violento ataque a palazos contra trabajadoras sexuales trans ocurrido recientemente en los lagos de Palermo.
- El hecho fue filmado por los agresores, quienes arrojaron palos y objetos contundentes a las víctimas. La Policía acudió tras alertas de automovilistas, pero no hubo detenidos.
- El caso reactivó el debate sobre los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQ+, motivó convocatorias a movilizaciones y reclamos para reforzar la seguridad en la zona.
Las cantantes Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes publicaron duros mensajes de repudio a través de sus redes sociales luego de que se viralizara un violento ataque a palazos contra trabajadoras sexuales trans en las inmediaciones del Lago de Regatas, en el barrio porteño de Palermo.
Las referentes de la música argentina condenaron de forma unánime la agresión y cuestionaron la indiferencia social y mediática frente a los delitos de odio motivados por la identidad de género.
La reacción de las artistas ocurrió tras la difusión de un video grabado por los propios atacantes en la intersección de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, a metros de la avenida Figueroa Alcorta. La postura pública de las figuras musicales convirtió el episodio en un tema de debate nacional.
Los duros mensajes de Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes
En su publicación, Lali Espósito apuntó directamente contra la cobertura de algunos medios tradicionales de información y la apatía social. "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio", criticó la artista en sus historias de Instagram.
Por su parte, Emilia Mernes compartió una contundente manifestación de repudio en sus plataformas digitales al alertar sobre la gravedad del ataque. "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. NO podemos permitir que estas cosas sucedan. REPUDIO TOTAL", aseveró la cantante al difundir una consigna que calificó lo sucedido como una "caza de travestis".
En tanto, María Becerra manifestó su dolor e indignación por el hecho y llamó a la sociedad a involucrarse activamente en la defensa de los derechos del colectivo LGBTQ+. "Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia", sostuvo Becerra. Asimismo, remarcó que el compromiso debe ser colectivo y convocó a movilizarse en la marcha del próximo 7 de noviembre "por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo".
Cómo fue la violenta agresión filmada en los lagos de Palermo
El hecho se produjo cuando un grupo de jóvenes atacó a palazos a las trabajadoras sexuales trans cerca del Lago de Regatas. Según los detalles reportados por el programa Arriba Argentinos, la patota estaba compuesta por agresores que se desplazaban a pie y otros a bordo de bicicletas.
Durante la agresión, registrada en video y subida a plataformas digitales, los atacantes profirieron insultos y arrojaron objetos contundentes, entre los que se observaron conos de tránsito, una cubierta de neumático y palos de madera. El periodista Sebastián Domenech precisó desde el lugar que los agresores iniciaron el ataque sin que hasta el momento se conozcan los motivos que desencadenaron la agresión.
Alerta de automovilistas e intervención policial sin detenidos
El ataque causó conmoción entre los conductores y transeúntes que circulaban por esa zona de Palermo. En esos momentos, el sector registraba un tránsito vehicular inusualmente alto debido a los desvíos provocados por las restricciones de circulación en las avenidas Libertador y Sarmiento, así como por el corte de la subida de La Pampa hacia la autopista Lugones.
Al advertir el tumulto y la agresión en la vía pública, automovilistas detuvieron sus vehículos y dieron aviso de inmediato a las autoridades policiales. Aunque los efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron con rapidez al sitio del incidente, tanto los agresores como las mujeres agredidas escaparon del lugar corriendo y en bicicleta antes de que las patrullas pudieran intervenir.
Según confirmó la cronología periodística, el operativo concluyó sin que se registraran heridos de extrema gravedad reportados en el lugar ni personas detenidas. Frente a la peligrosidad del hecho, se señaló la necesidad de instalar un puesto de vigilancia policial permanente en esa zona de los lagos de Palermo para evitar nuevos focos de violencia.