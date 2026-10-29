Luck Ra protagonizó un tenso cruce con un periodista que lo insultó durante un evento musical

Resumen para apurados
- Luck Ra confrontó a un cronista que lo insultó en la alfombra roja de Los 40 Primavera Pop en el Gran Rex, tras negarse a dar notas.
- Al oír que le gritaban 'sorete', el cantante frenó su marcha para reclamar respeto, aunque luego descomprimió el tenso momento con humor.
- El hecho suma atención mediática al artista en pleno lanzamiento de su tema con Khea, rodeado de rumores por supuestas indirectas a La Joaqui.
Luck Ra protagonizó un incómodo momento con la prensa durante la gala de Los 40 Primavera Pop, que se realizó en el teatro Gran Rex. El cantante cordobés, uno de los artistas invitados al evento, reaccionó luego de escuchar un insulto por parte de un periodista que intentaba conseguir una declaración suya.
El episodio ocurrió cuando el músico ingresaba por la alfombra roja y evitó detenerse ante los cronistas. En medio de los pedidos para que se acercara a hablar, se escuchó a alguien gritar: “¡Dale, sorete, dale!”.
El ex de La Joaqui frenó inmediatamente su paso, miró hacia el grupo de periodistas y preguntó: “¿Qué me dijiste?”. Los noteros intentaron calmar la situación y le explicaron que solamente querían conversar unos segundos con él.
“Ah, escuché ‘sorete’, me están faltando el respeto”, comentó el artista mientras se acercaba a la zona del vallado.
Sin embargo, después del primer momento de enojo, Luck Ra decidió distender la situación y respondió con humor: “Es verdad, ¿no? Díganme algo lindo y vuelvo”.
Cuando los cronistas le gritaron “hermoso”, el cantante reaccionó entre risas: “¿Me dijiste ‘hermoso’? ¿Estás hablando de mí? Ay, gracias, gracias”. Finalmente, se retiró del lugar sin brindar declaraciones a la prensa.
La polémica por la nueva canción de Luck Ra con Khea
El episodio con los periodistas se produjo en medio de la repercusión por el nuevo lanzamiento musical de Luck Ra junto a Khea. Los artistas volvieron a unir sus voces, esta vez con una bachata titulada “El que se la queda pierde”, que despertó comentarios entre sus seguidores por el contenido de su letra.
Después del éxito que consiguieron con “Hola perdida”, los músicos retomaron aquella conexión para presentar una propuesta que combina melodías románticas con una historia atravesada por el desamor, los reproches y cierta ironía.
Más allá de lo musical, algunas frases despertaron interpretaciones en las redes sociales. Varios usuarios consideraron que el tema podría incluir indirectas dirigidas a La Joaqui, expareja de Luck Ra, quien actualmente está en pareja con Tiago PZK.
Uno de los fragmentos que más comentarios generó fue: “Conmigo aún tiene cosas pendientes”. A partir de esa frase, algunos internautas relacionaron la letra con la historia sentimental del cantante cordobés.
De todos modos, Luck Ra no confirmó que la canción estuviera vinculada con una situación personal ni que se tratara de una respuesta a su expareja.