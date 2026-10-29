Luck Ra protagonizó un tenso cruce con un periodista que lo insultó durante un evento musical

La polémica por la nueva canción de Luck Ra con Khea

El episodio con los periodistas se produjo en medio de la repercusión por el nuevo lanzamiento musical de Luck Ra junto a Khea. Los artistas volvieron a unir sus voces, esta vez con una bachata titulada “El que se la queda pierde”, que despertó comentarios entre sus seguidores por el contenido de su letra.