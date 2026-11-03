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Anuel AA salió a defender a Emilia Mernes tras la polémica por su canción BODYPAINTING

El puertorriqueño desmintió que sus videos en redes estuvieran dirigidos a la cantante argentina, le pidió al público que la deje en paz y admitió que a los varones del género urbano se les toleran expresiones por las que a las mujeres se las juzga

Anuel AA y Emilia Mernes protagonizaron un cruce mediático que derivó en un sorpresivo mensaje de apoyo del puertorriqueño y en el debate sobre la disparidad de género en la música urbana.
Anuel AA y Emilia Mernes protagonizaron un cruce mediático que derivó en un sorpresivo mensaje de apoyo del puertorriqueño y en el debate sobre la disparidad de género en la música urbana. FOTO: web
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anuel AA defendió hoy en redes a Emilia Mernes de las críticas por su tema "BODYPAINTING" y aclaró que no tiene ningún enfrentamiento con la artista argentina.
  • Mernes denunció en Luzu TV la doble vara de género en la música al comparar su tema con letras explícitas de varones, lo que desató una polémica malinterpretada por los fans.
  • El respaldo de Anuel AA reaviva el debate sobre el sesgo machista en el género urbano y sienta un precedente sobre la disparidad de criterios en la industria musical.
Resumen generado con IA

El cantante puertorriqueño Anuel AA intervino públicamente en sus redes sociales para aclarar que los descargos en video que publicó recientemente no estuvieron dirigidos contra la artista argentina Emilia Mernes. Tras el revuelo generado en las plataformas digitales, el músico descartó un enfrentamiento y le dedicó un mensaje de apoyo a la intérprete de BODYPAINTING, al tiempo que reconoció la disparidad de criterios con la que el público y la industria musical juzgan las composiciones según el género de quien las canta.

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El origen del debate: la denuncia de Emilia Mernes sobre el sesgo en la industria

La polémica se desencadenó a partir de la visita de Emilia Mernes al programa Antes Que Nadie, emitido por la señal de streaming Luzu TV. Durante la entrevista, la artista se refirió a los cuestionamientos negativos que enfrentó por el contenido lírico de su reciente lanzamiento musical. “Me mataron con BODYPAINTING, que la letra, que no sé qué”, recriminó al describir la repercusión que tuvo su trabajo en un sector de la audiencia.

Para visibilizar la diferencia de tratamiento entre varones y mujeres dentro del mercado musical, Mernes citó como ejemplo una canción de Anuel AA cuyo título contiene una expresión explícita. “Después ves que está número uno una canción que se llama ‘Las más bonitas son putas’. Nadie se escandaliza con lo que hace un varón”, planteó la cantante argentina para cuestionar la naturalización de los mensajes masculinos frente al juzgamiento de las producciones femeninas.

Descargos, aclaración y el reconocimiento de Anuel AA

A raíz de las repercusiones de esa entrevista, Anuel AA publicó inicialmente una serie de videos en sus historias de Instagram en los que defendió su trayectoria, reivindicó el estilo de sus canciones y lanzó fuertes expresiones aludir a sus éxitos comerciales, ingresos y estilo de vida. Dado el contexto, usuarios y seguidores interpretaron esas publicaciones como un ataque directo hacia Mernes.

Sin embargo, el referente del género urbano cambió el rumbo del debate al dejar un comentario público en una entrada de Instagram, donde etiquetó directamente a la artista argentina. “¡Dejen a Emilia quieta! ¿Cómo van a pensar que lo que yo dije es para Emilia?”, escribió para descartar cualquier rivalidad. A continuación, la instó a ignorar los señalamientos: “Brilla reina y olvidate de lo que digan. Hagas las cosas bien o mal, siempre van a hablar. ¡Que critiquen! Tu sigue haciendo dinero y di lo que quieras en tu música”.

“¡Dejen a Emilia quieta!”, reclamó Anuel AA en Instagram tras aclarar que sus publicaciones no estaban dirigidas contra la cantante argentina. “¡Dejen a Emilia quieta!”, reclamó Anuel AA en Instagram tras aclarar que sus publicaciones no estaban dirigidas contra la cantante argentina. FOTO: Captura de Instagram

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En ese mismo mensaje, el puertorriqueño hizo una comparación directa con su propia experiencia profesional que terminó por respaldar el argumento sobre la doble vara expuesto por Mernes. “Yo digo cuánta cabronería se me ocurre y me lo aplauden. Que no te importe lo que digan, haz tu música como te nazca en tu corazón”, expresó el músico antes de concluir su publicación deseándole bendiciones a la cantante argentina.


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