Anuel AA salió a defender a Emilia Mernes tras la polémica por su canción BODYPAINTING

El cantante puertorriqueño Anuel AA intervino públicamente en sus redes sociales para aclarar que los descargos en video que publicó recientemente no estuvieron dirigidos contra la artista argentina Emilia Mernes. Tras el revuelo generado en las plataformas digitales, el músico descartó un enfrentamiento y le dedicó un mensaje de apoyo a la intérprete de BODYPAINTING, al tiempo que reconoció la disparidad de criterios con la que el público y la industria musical juzgan las composiciones según el género de quien las canta.