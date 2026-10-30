Enrique Piñeyro le ganó un juicio al Estado y donará el dinero a la Fundación Garrahan

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) deberá devolverle a Enrique Piñeyro más de $9.377 millones, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal fallara a favor del actor, director de cine, cocinero y piloto en una disputa por el denominado impuesto a las grandes fortunas. El dinero, sin embargo, no quedará en sus manos: el propio Piñeyro decidió donarlo a la Fundación Garrahan.