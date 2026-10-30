Enrique Piñeyro le ganó un juicio al Estado y donará el dinero a la Fundación Garrahan

Resumen para apurados
- La Justicia federal ordenó a ARCA restituir más de $9.377 millones a Enrique Piñeyro tras impugnar el impuesto a las fortunas, dinero que donará a la Fundación Garrahan.
- Piñeyro pagó en 2021 el Aporte Solidario bajo protesta y demandó al Estado por inconstitucionalidad; la Cámara de Apelaciones finalmente falló a favor de su reclamo.
- La Fundación Garrahan ya aceptó formalmente los fondos, que sumarán intereses y marcarán un precedente crítico sobre los mecanismos tributarios extraordinarios del país.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) deberá devolverle a Enrique Piñeyro más de $9.377 millones, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal fallara a favor del actor, director de cine, cocinero y piloto en una disputa por el denominado impuesto a las grandes fortunas. El dinero, sin embargo, no quedará en sus manos: el propio Piñeyro decidió donarlo a la Fundación Garrahan.
El monto corresponde al Aporte Solidario y Extraordinario que había pagado en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquel momento, Piñeyro abonó el tributo, pero al mismo tiempo presentó una acción declarativa de certeza ante la Justicia para sostener que no estaba obligado a hacerlo.
En su planteo cuestionó la constitucionalidad de la ley 27.605, que estableció por única vez un aporte sobre los patrimonios más elevados. Finalmente, la Justicia le dio la razón y la Cámara ordenó que el organismo recaudador le restituyera el dinero.
Piñeyro ya formalizó la donación a la Fundación Garrahan
Tras conocer la resolución judicial, Piñeyro comunicó a la Justicia y anunció públicamente que su intención era destinar la totalidad de la devolución a la Fundación Garrahan.
La decisión no quedó solamente en una declaración. Según la documentación que su equipo compartió con PERFIL, el 28 de octubre formalizó mediante una escritura pública una oferta de donación por $9.377.809.747,37.
A ese monto deberán sumarse los intereses correspondientes hasta que el Estado concrete la devolución, por lo que la cifra definitiva podría ser superior.
La Fundación aceptó formalmente la propuesta al día siguiente. El 29 de octubre, Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, firmó una carta en la que confirmó la aceptación de la oferta.
De esta manera, la iniciativa quedó respaldada tanto por una propuesta escrita como por la correspondiente aceptación institucional.
La documentación a la que accedió diario Perfil también incluye constancias de dos presentaciones realizadas ante ARCA el 29 de octubre, identificadas con los números 6706367 y 6707295. Esos registros acreditan las gestiones formales efectuadas ante el organismo recaudador.
Los motivos de la decisión de Enrique Piñeyro
La elección de la Fundación Garrahan está vinculada con la preocupación de Piñeyro por la situación del sistema público de salud y las necesidades de uno de los principales centros de atención pediátrica de alta complejidad del país.
En declaraciones al diario La Nación, el actor cuestionó la falta de financiamiento de servicios públicos esenciales y sostuvo que los recursos tributarios deberían destinarse prioritariamente a la salud, la educación y la nutrición.
Piñeyro también aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a que las personas con grandes patrimonios paguen impuestos, sino a los mecanismos extraordinarios que utilizan los gobiernos para recaudar.
En ese sentido, planteó la necesidad de contar con políticas fiscales estables, transparentes y sostenidas en el tiempo. Con la donación de los fondos que deberá restituirle el Estado, busca orientar esos recursos hacia una institución sanitaria pública que considera prioritaria.