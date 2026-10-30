Sigue el paro en la UNT y analizan nuevas medidas

Rodríguez vinculó esos problemas con el reclamo universitario. Explicó que la Ley de Financiamiento Universitario no apunta únicamente a recomponer los salarios, sino también a garantizar los gastos de funcionamiento de las instituciones y las becas estudiantiles. “Reclamamos por las deudas salariales, pero también por el presupuesto y las becas. Todo forma parte del desfinanciamiento de la educación pública”, afirmó.