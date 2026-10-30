Política

Sigue el paro en la UNT y analizan nuevas medidas

Adiunt mantiene una huelga hasta el 3 de noviembre. En paralelo, estudiantes y docentes debaten nuevas acciones de protesta.

ADIUNT. El gremio exige la aplicación de la Ley de Financiamiento.
ADIUNT. El gremio exige la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Los docentes universitarios también participaron de la movilización en la plaza Independencia para exigir justicia por Nancy Godoy, la educadora hallada sin vida en Corrientes después de 19 días desaparecida. Para Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt, el caso expone las condiciones precarias en las que trabajan numerosos educadores del país.

“El asesinato de Nancy destapa una situación que atraviesa una gran parte de la docencia en la Argentina, sobre todo en los ámbitos rurales, donde muchas veces se romantiza la labor docente pese a la precariedad laboral”, sostuvo. También advirtió que las dificultades se replican en Tucumán, incluso en establecimientos cercanos al centro, con problemas de infraestructura, falta de agua potable y deficiencias edilicias.

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Rodríguez vinculó esos problemas con el reclamo universitario. Explicó que la Ley de Financiamiento Universitario no apunta únicamente a recomponer los salarios, sino también a garantizar los gastos de funcionamiento de las instituciones y las becas estudiantiles. “Reclamamos por las deudas salariales, pero también por el presupuesto y las becas. Todo forma parte del desfinanciamiento de la educación pública”, afirmó.

Según la dirigente, el paro -que comenzó el miércoles 28 y se extenderá hasta el 3 de noviembre- tuvo un alto acatamiento durante la primera jornada, que coincidió con una medida de fuerza del personal no docente. La mayoría de las facultades y escuelas permanecieron cerradas.

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que llevaba 19 días desaparecida en Corrientes

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Adiunt había previsto realizar clases públicas durante la mañana, pero resolvió suspenderlas a las 11 para trasladarse a la plaza Independencia. “Consideramos que hay que movilizar en todo el país, unificar los reclamos de la docencia y exigir financiamiento para todo el sistema de educación pública”, señaló Rodríguez.

Asamblea

En paralelo, una asamblea de docentes, estudiantes y no docentes se reunió en la Facultad de Artes para debatir nuevas acciones de protesta. Entre las alternativas planteadas figuraron jornadas de visibilización, cortes de calle y una eventual toma de la facultad, aunque al cierre de la jornada todavía no se había votado ninguna medida.

Rodríguez destacó la participación estudiantil en las discusiones sobre cómo continuar el plan de lucha. Según indicó, los alumnos manifestaron su malestar ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y comenzaron a debatir medidas para visibilizar el conflicto.

Temas CorrientesAsociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánArgentina
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